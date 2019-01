RIETI - Una partita utile a mettere un po di benzina nelle gambe in vista del match di domenica contro la Casertana. Il Rieti di Ezio Capuano batte 5-0 in amichevole l'Amatrice. Buon pubblico al Gudini di Rieti, anche per vedere in campo tutti i nuovi acquisti amarantoceleste, alcuni dei quali in attesa di essere ufficializzati. Capuano impiega tutti gli uomini a disposizione, mettendo subito tra i titolari Marchi e Mattia.



Nel 3-5-2 iniziale del tecnico campano ci sono Gigli, Pepe e Delli Carri in difesa, Costa in porta, Mattia e Kean sugli esterni a centrocampo, mentre i tre centrali sono Marchi, Palma e Xavi, che si sta reinventando nel ruolo di mezz'ala. Davanti la coppia titolare formata da Gondo e Maistro. Per i primi venti minuti l'Amatrice, che non può allenarsi sul suo campo causa neve, tiene egregiamente, poi il Rieti alza il ritmo e a metà primo tempo sblocca con Maistro. Al 38' è Marchi a trovare il Raddoppio con un inserimento in area di rigore. A chiudere il primo tempo la doppietta di Gondo, che tra il 42' ed il 45' mette a segno due gol. Nel secondo tempo Capuano lascia in campo solamente Palma e Xavi, dando spazio a tutti gli uomini in panchina. A segnare il definitivo 5-0 è Criscuolo al minuto 31' della ripresa. Proprio nel secondo tempo si sono visti anche Tiraferri e il centrocampista Garofalo. Alcune indicazioni importanti sono arrivate, perchè nella ripresa, tra i pali, si è visto Spadini invece del partente Chastre, cosi come non si è visto Di Domenicantonio.

Rieti I tempo

Costa, Delli Carri, Gigli, Mattia, Marchi, Palma, Xavi, Kean, Maistro, Gondo.

Rieti II tempo

Spadini, Barbini, Migliaccio, Gualtieri, Tiraferri, Palma, Garofalo, Xavi, La Ferrara, Criscuolo, Tommasone.

IL MISTER CAPUANO

“Soddisfatto della prova dei ragazzi, un buon test che ci permette di vedere la condizione di tutti i ragazzi. Sicuramente l’avversario era di una categoria inferiore, ma i ragazzi hanno giocato bene. Servono sicuramente altri rinforzi in alcuni ruoli dove siamo ancora scoperti. Marchi lo conoscevo,lui conosceva me, e sapevo cosa chiedere già da questa prima apparizione”.

IL MISTER BUCCI

"Prima di tutto un ringraziamento al Rieti per la disponibilità. Sono contento della prestazione dei ragazzi contro un avversario ovviamente più forte, ma sono contento anche di essere riusciti ad allenarci, visto che il campo ad Amatrice è ricoperto di neve. Speriamo la situazione si possa risolvere presto".

