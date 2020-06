Rieti, Amatrice premiata da Legambiente

© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - E' stato consegnato al Comune di Amatrice, domenica 31 maggio 2020, il premio " Voler Bene all'Italia 2020", promosso da Legambiente. A ricevere il premio alla presenza del Ministro degli Affari Regionali Francesco Boccia, è stato il Sindaco di Amatrice Antonio Fontanella durante una videoconferenza di premiazione.Il comune di Amatrice è stato premiato insieme ad altri dieci comuni italiani per l'impegno alla ricostruzione dell'ospedale, ad agosto è prevista la messa in posa della prima pietra di uno dei pochi ospedali di appennino a cui si darà una vocazione di medicina del territorio e di emergenza e una forte specializzazione sulla riabilitazione.Inoltre è stato riconosciuto anche l'impegno costante dell'Amministrazione per le modifiche delle norme sulla ricostruzione con proposte concrete e circostanziate, per l'azione svolta per affermare una visione comprensoriale dei Servizi Pubblici e per la valorizzazione delle potenzialità economiche e turistiche del territorio di tutto il cratere.