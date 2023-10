Alto Lazio parte col piede giusto: espugnato il campo della Gens Cantalupo 2-3. Tabellino e commenti

RIETI – Nella prima giornata del campionato di Seconda categoria parte bene l’Alto Lazio di mister Bucci che espugna il “Tempesta” di Cantalupo battendo per 3-2 la Gens. Prima del fischio d’inizio è stato osservato un minuto di raccoglimento in memoria di Emanuele Malizia, prematuramente scomparso, e per tanti anni autentica bandiera del calcio sabino e soprattutto di Cantalupo dove aveva indossato le maglie delle diverse formazioni locali. Uno striscione in suo onore è stato esposto a centrocampo e collocato poi nell’impianto sportivo.

Il primo tempo

La formazione locale parte col piede giusto e dopo un solo minuto di gioco passa in vantaggio con uno splendido gol di Iannarella che da centrocampo lascia partire uno spiovente che supera Pantarotto e suscita entusiasmo tra i sostenitori della Gens. L’Alto Lazio reagisce subito e colleziona una lunga serie di calci d’angolo che tuttavia non riesce a sfruttare. Al 4’ c’è un’incursione in area di Pirozzi preceduto in uscita da Cipriano ed al 14’ ci prova Di Loreto con un tiro insidioso deviato dai difensori avversari. Un minuto dopo è ancora Cipriano a salvare su un nuovo tentativo di Pirozzi ed al 16’ devia in corner un tiro di Di Loreto. Il portiere della Gens appare in grande giornata ed al 17’ respinge un tiro ravvicinato di Cafini mentre un minuto dopo blocca con sicurezza una conclusione da fuori area di Rendina. Al 22’ ancora Cipriano blocca in due tempi una staffilata di Corgentile e sale sugli scudi al 26’ quando neutralizza il calcio di rigore assegnato agli ospiti (atterramento in area di Di Loreto) e calciato da Corgentile. Il pareggio dell’Alto Lazio arriva comunque al 42’ quando Corgentile si riscatta indovinando con un rasoterra la traiettoria giusta a fil di palo per cogliere l’1-1.

Il secondo tempo

La ripresa inizia con un tentativo di Pignoli al 2’ che sorvola la traversa ed al 5’ c’è il sorpasso degli ospiti con la rete di Di Loreto, abile a scattare sul filo del fuorigioco ed a battere Cipriano.

L’euforia degli ospiti si spegne però al 13’ quando è Iannarella a subire fallo in area e l’arbitro Paganin (giovane e bravo) concede la massima punizione che il tecnico-giocatore Lattanzi realizza. Il 2-2 rimane tale nonostante i tentativi di Rendina al 23’, di Pirozzi al 31’ e di Bucci al 36’. In pieno recupero arriva però la doccia fredda per i padroni di casa e la gioia per gli ospiti: al 48’ Petrangeli effettua un cross in area dalla fascia sinistra e sotto porta Di Loreto mette a segno la doppietta personale sorprendendo Cipriano. Fischio finale poco dopo sul punteggio di 2-3.

I commenti

Fabrizio Lattanzi, tecnico-giocatore Gens Cantalupo: «C’è tanta rabbia per aver subìto la sconfitta nei minuti finali ma sono soddisfatto del comportamento di tutta la squadra: non abbiamo mai mollato e sono fiducioso se riusciremo a mantenere questi stimoli anche per le prossime gare. La nostra formazione è stata rinnovata e reciteremo la nostra parte col massimo impegno».

Romeo Bucci, tecnico Alto Lazio: «Tre punti importanti ottenuti su un campo difficile dove abbiamo comunque creato molte occasioni e siamo stati bravi a crederci. Siamo ad inizio campionato e si lavora per ottenere il meglio».

Il tabellino

Gens Cantalupo: Cipriano, Iannarella (30’st Corazzesi), M.Pitotti, M.Bonifazi, S.Pitotti, Evangelisti, Zuccari, Romagnoli (13’st Monti), S.Bonifazi (14’pt Pieroncini, 37’st Stazi), Sabatino, Lattanzi. A disp. Mercuri, Mattei, Rubini, Corinaldesi, Nobili. All. Fabrizio Lattanzi

Alto Lazio : Y.Pantarotto, Rendina, Petrangeli, Perla, Vitale, A.Pantarorro (1’st Pignoli, 39’st Micozzi), Pirozzi, Corgentile, Di Loreto, Grimaldi (1’st Bucci), Cafini. A disp. V.Di marco, A.Di Marco, Cutuli, Serjanaj. All. Romeo Bucci

Arbitro: Paganin di Roma1

Marcatori: 1’pt Iannarella, 42’pt Corgentile, 5’st e 47’st Di Loreto, 13’st rig.Lattanzi

Note: ammoniti M.Bonifazi, M.Pitotti, Di Loreto ; angoli 2-10