Cina-Russia, Putin da Xi Jinping il 16 e 17 maggio

Il presidente russo Vladimir Putin sarà in visita in Cina questa settimana su invito del leader Xi Jinping. Lo ha annunciato il ministero degli Esteri di Pechino. Il portavoce Wang Wenbin: "Su invito del presidente Xi Jinping, il presidente russo Vladimir Putin effettuerà la sua prima visita di Stato in Cina dall'inizio del suo nuovo mandato dal 16 al 17 maggio. Durante la visita, il presidente Xi Jinping discuterà con il presidente Putin dei legami bilaterali, della cooperazione in vari campi e questioni internazionali e regionali di interesse comune, nel contesto del 75esimo anniversario dell'avvio delle relazioni diplomatiche tra Cina e Russia, pubblicheremo i dettagli di questa visita al momento opportuno".