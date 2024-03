Alternativa Popolare: Rossi coordinatore provinciale, Leoni responsabile nazionale dipartimento Università

RIETI - «Continua l’attività di radicamento e consolidamento di Alternativa Popolare, con la nomina di Mariano Leoni al ruolo di Responsabile Nazionale del Dipartimento Università, Ricerca e Innovazione, è stato affidato a Gabriele Rossi, il ruolo di Coordinatore Provinciale del partito», si legge nella nota di Alternativa Popolare.

«L’esperienza e la sensibilità di Gabriele Rossi saranno di notevole importanza per continuare a tenere alta l’attenzione sui dossier più delicati della provincia, dall’Osservatorio sul monitoraggio della Salaria alle criticità che interessano l’area del sisma, dalle infrastrutture e i trasporti all’edilizia scolastica e al recupero delle aree interne».

«L’imminente tornata elettorale per le Elezioni Europee sarà un’importante opportunità per far crescere la nostra comunità politica e raccogliere idee tra le persone».

«Un viaggio, una sfida che vede Alternativa Popolare come nuovo protagonista della scena politica dopo il primo Congresso Programmatico e la conferenza stampa tenuta qualche giorno fa dal Segretario Bandecchi per ufficializzare l’inizio della campagna elettorale».

«Un partito rigenerato grazie al contributo di tante personalità, tante esperienze e tanti giovani che riempiono di energia un contenitore di proposte politiche arricchito dalle istanze dei territori».

«Le Elezioni Europee rappresentano una tappa fondamentale per il destino dell’Unione Europea, sarà per noi un’occasione per raccogliere e rappresentare tutti quei cittadini che non si riconoscono più nella vecchia politica ma allo stesso tempo non hanno perso la speranza di veder crescere un’Italia forte in un’Europa forte in cui gli interessi dei cittadini italiani siano realmente rappresentati e non sacrificati sull’altare del compromesso al ribasso».

«Inserirsi in maniera dirompente nello scenario non è mai semplice, lontani dalla retorica ideologica che caratterizza i vecchi partiti, lontani dai populismi e dai sovranismi, l’obiettivo di Alternativa Popolare è mettere al centro le persone per svolgere un ruolo da protagonista nella costruzione dell’Italia che verrà».

«C’è tutto l’entusiasmo necessario per radicare e lanciare come stiamo facendo, un partito dalla forte vocazione europeista, iscritto al Partito Popolare Europeo, centrista, ma con la capacità di arrivare alla radice dei problemi interpretando in maniera nuova e contemporanea lo spirito del tempo, un progetto politico che sappia parlare a tutti e tutte, approcciandosi ai temi nella maniera più concreta e post-ideologica», conclude la nota di Alternativa Popolare.