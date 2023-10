Narni, politica: M5S nasce il gruppo territoriale "Narni, Amelia e terre Arnolfe". Alternativa popolare nomina Leonelli ad Acquasparta

NARNI In casa M5S nasce gruppo territoriale "Narni Amelia e terre Arnolfe". Alla presenza del neo coordinatore provinciale Fabio Moscioni e degli iscritti al gruppo territoriale si è votato e approvato a votazione segreta l’elezione del coordinatore intercomprensoriale M5S Samuele Minciarelli.

«Un momento importante di crescita per il Movimento 5 Stelle nel nostro territorio - dicono da movimento - passi avanti nella creazione di quella struttura locale annunciata dal presidente Giuseppe Conte e che grazie ai rappresentanti eletti a livello locale, lavoreranno giorno dopo giorno per far crescere ulteriormente il Movimento 5 Stelle su tutto questo territorio».

Nomine fresche anche sul fronte di Alternativa Popolare. E' Fabrizio Leonelli il nuovo coordinatore per Alternativa Popolare nel comune di Acquasparta. A darne notizia il coordinatore provinciale Terni Alternativa Popolare, avvocato Lorenzo Filippetti.