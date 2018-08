RIETI - La Alessandro Rinaldi Foundation sarà presente a Rieti Cuore Piccante, la Fiera campionaria mondiale del peperoncino di Rieti, che si terrà nel capoluogo sabino dal 29 agosto al 2 settembre. La AR Foundation allestirà uno stand dove far conoscere le attività e le finalità della fondazione e dove, chi vorrà, potrà contribuire a sostenere le varie iniziative che nei prossimi mesi saranno messe in campo per la promozione della città e del territorio reatino.



A tal fine, nei giorni di venerdì 31 agosto e di sabato e domenica, 1 e 2 settembre, presso lo stand che sarà allestito nell’area di piazza Oberdan si potrà degustare un aperitivo a tema, “L'aperidono”, a partire dalle 19 fino alle 21.



«Tra le finalità della Foundation c’è quella di promuovere il territorio attraverso lo sport e i prodotti enogastronomici e

l’idea di istituire L’aperidono - afferma il presidente Federico Rinaldi - va proprio in questa direzione e lo faremo in collaborazione con una delle massime eccellenze nel campo della ristorazione reatina, l’Osteria delle 3 Sorelle. Allo stand - continua Rinaldi - saranno presenti delle sorprese ed alcuni personaggi sportivi che hanno reso Rieti famosa nel mondo e che testimonieranno come a Rieti quello tra sport e alimentazione sia un binomio assolutamente vincente».

Luned├Č 27 Agosto 2018 - Ultimo aggiornamento: 17:24



© RIPRODUZIONE RISERVATA