Ultimo aggiornamento: 21:00

© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Il segretario dell’Ambasciata del Qatar in Italia, Nawaf Hayel N.R. Al-Enazi, è arrivato questa sera (sabato) a Rieti e dopo aver assistito alla partita di basket tra la Npc Rieti e Trapani, sarà domani (domenica 21) al lago di Scandarello alla cerimonia di chiusura dei campionati mondiali Junior di Carpfishing insieme al presidente del Parlamento europeo, Antonio Tajani.Il diplomatico qatariota è stato invitato a Rieti dalla Alessandro Rinaldi Foundation nell’ambito di quelle azioni che sta mettendo in campo per la valorizzazione del territorio reatino attraverso soprattutto la promozione delle tante eccellenze che la provincia di Rieti può offrire.«Ho avuto l’occasione di entrare in contatto con Al-Enazi, grazie anche a un mio amico originario di Rieti, Alessandro Pinto - ha spiegato il presidente della AR Foundation Federico Rinaldi – e ho subito colto l’occasione per invitarlo a Rieti per fargli conoscere il nostro bellissimo territorio e fargli vedere di persona un luogo che, a pochi passi da Roma, ha tanto da offrire in termini di bellezza paesaggistica e di qualità della vita. In una città che vive di basket non potevo non portarlo al PalaSojourner che offre sempre uno spettacolo indimenticabile durante le gare di campionato.Avendone l’occasione mi è sembrato opportuno portarlo anche ad Amatrice, un posto tristemente famoso, per fargli vedere le cose positive e gli sforzi che tutti stanno profondendo per far rivivere quei posti. Non nascondo che l’idea di portarlo a Rieti è nata anche in virtù dei prossimi mondiali di Atletica che si svolgeranno proprio in Qatar, a Doha, l’anno prossimo: chissà che non possa nascere una qualche forma di collaborazione tra il paese arabo e Rieti e magari facendo diventare Al-Enazi una sorta di nostro ambasciatore a Doha».