Addio al volontario dell'Alcli Angelo Angelucci, il ricordo dei familiari in una lettera aperta

RIETI - L'Alcli ha raccolto il desiderio della famiglia Angelucci di rendere pubblica la lettera rivolta al caro papà Angelo, volontario dell'Associazione, recentemente scomparso. Non potendo accogliere tutti gli amici alle esequie per le normative anti Covid, i figli vogliono esprimere con questa lettera la gratitudine verso tutti coloro che hanno conosciuto ed amato Angelo Angelucci.

Lettera aperta della famiglia Angelucci

In questo momento di grande sofferenza per tutta la nostra famiglia, vogliamo trovare il tempo di dire grazie a tutti coloro che ci hanno manifestato solidarietà, affetto, vicinanza.

Papà sarebbe stato contento di vedere tanti amici e tante persone mobilitarsi per esprimere il proprio sentimento sincero e profondo di affetto.

Un grazie particolare lo vogliamo rivolgere alla grande famiglia dell'Alcli, di cui papà (Angelo Angelucci) faceva parte insieme a mamma (Barbara Proietti) condividendone il progetto umano di dedizione all'altro.

Sono state molto belle e profonde le parole che alcuni hanno usato per descrivere nostro padre, certamente un uomo buono, serafico che aveva sempre un sorriso e una parola dolce per tutti.

Lo saluteremo il giorno 16 novembre alle 15 nella Cattedrale di S.Maria Assunta.



