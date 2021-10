Alcli e Lilt uniscono le forze nella prevenzione per battere le malattie oncologiche

Mercoledì 20 Ottobre 2021, 15:47 - Ultimo aggiornamento: 15:48

RIETI - Unite nello stesso progetto, la diffusione della prevenzione per battere le malattie oncologiche, Alcli Odv e Lilt (Lega Italiana per la lotta contro i tumori) Associazione di Rieti, organizzano insieme – con l’indispensabile collaborazione dell’Asl (Azienda Sanitaria Locale) – un evento che dà significato all’Ottobre Rosa.

Sabato 23 ottobre nei locali del Centro Commerciale Perseo, con l’impiego dei propri volontari e personale della Asl, le due Associazioni daranno vita ad un incontro con la cittadinanza dal titolo “Conoscere se stessi significa prevenire. Pensiamoci insieme”.

La manifestazione punta a raccogliere prenotazioni per la mammografia, la diagnosi precoce del tumore del colon retto, e del collo dell’utero.

«Da sempre – dichiara Santina Proietti, presidente dell’Alcli - abbiamo avuto una particolare attenzione alla prevenzione perché abbiamo riscontrato concretamente in tanti anni di lotta al tumore che è un’arma potente ed efficace e la nostra presenza alle iniziative ha un doppio obiettivo: facilitare i cittadini a prenotarsi allo screening per gli esami gratuiti e allo stesso tempo far capire alle persone anche grazie all’impegno del nostro gruppo Alcli Donna, l’importanza della diagnosi precoce».

«La battaglia contro i tumori – dice Enrico Zepponi, presidente della Lilt Associazione di Rieti – si combatte con molti alleati per questo la sinergia con Asl e Alcli è sicuramente foriera di ottimi risultati in termini di diagnosi precoce. Il nostro sforzo è volto a sensibilizzare il maggior numero di persone possibile e a convincere coloro che appaiono restii a sottoporsi agli screening indispensabili».

In questo momento storico monopolizzato dalla pandemia, le Organizzazioni di volontariato, come Alcli e Lilt appaiono preziose nell’affiancamento delle istituzioni sanitarie.