Ada e Adacon di Rieti organizzano “Sui luoghi di Flavio”

RIETI - “I luoghi del Flavi”. Si chiama così l’iniziativa che l’Ada e l’Adacon di Rieti organizzano, una prima iniziativa, per il prossimo 25 Giugno. Le due Associazioni della Uil - quella per i diritti degli anziani e quella per la promozione sociale - con i rispettivi presidenti Augusto Giovannelli e Alvise Casciani, vogliono così proporre ai cittadini e alle cittadine del capoluogo e della provincia una giornata culturale con il duplice obiettivo: riappropriarsi della storia locale e tornare a socializzare dopo mesi di lockdown e misure restrittive necessarie per frenare la corsa del virus.

«Abbiamo deciso di organizzare una visita alla villa di Vespasiano di Cittaducale, a quella di Domiziano a Paterno e al museo di Cittareale - spiegano Giovannelli e Casciani - perché questi luoghi sono intrisi di storia romana, spesso li sfioriamo ma presi dalla routine quotidiana non li apprezziamo pienamente. E così, dopo un lungo periodo di limitazioni dovute alla pandemia, adesso che la corsa del virus sta rallentando, abbiamo pensato che concederci una piccola immersione culturale nella storia locale sia un modo concreto per riappropriarci dei necessari momenti di socializzazione, che sono tra le missioni che Ada e Adacon promuovono ogni giorno».



Prenotazioni e informazioni tel. 3355769793 - 333.5934114