Personale: approvato lo scorrimento delle graduatorie del Comune di Rieti

RIETI - La Giunta comunale, su proposta dell’assessore al personale Oreste De Santis, ha approvato una delibera che autorizza l’utilizzo delle graduatorie del Comune di Rieti per l’assunzione del personale da parte di altri Enti.

Come già accaduto nell’anno 2021, con l’autorizzazione concessa a 15 Enti richiedenti, il Comune di Rieti, anche per l’anno 2022, concede a 9 Comuni che ne hanno già fatto richiesta, l’utilizzo delle proprie graduatorie per l’assunzione di personale.

«Un atto importante – spiega l’assessore al personale, Oreste De Santis – perché il Comune di Rieti mette a disposizione degli altri Enti un importante lavoro compiuto in questi anni e, così facendo, consente a molti lavoratori di essere assunti in altri Enti».