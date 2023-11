Valle del Peschiera, prova di maturità al Gudini contro Fiano. Pezzotti: «Riscattare il ko della Coppa»

RIETI - Il Valle del Peschiera, dopo l’uscita dalla Coppa si tuffa nuovamente sul campionato: domani alle 11 al Gudini arriva il Fiano Romano. per i reatini è il primo vero test importante dopo diedi gare.

Il Fiano Romano dopo un periodo di flessione è tornato a fare punti, 8 nelle ultime quattro gare. L’ultima sconfitta risale al 22 ottobre 4-1 contro il Fc Rieti. Chissà se un’altra squadra reatina può ostacolare il suo percorso. Per il Valle del Peschiera, il Fiano, rappresenta un test per capire il suo livello e il livello delle prime della classe dato che è il primo incontro con una squadra che si trova nel podio della classifica.

Le parole del tecnico Lorenzo Pezzotti

«Mi ha dato un po’ fastidio l’eliminazione dalla Coppa ma non tanto per l’uscita dalla competizione, ma piuttosto come si è verificata. I gol sono stati frutto di mancata applicazione, come se la squadra non avesse il piglio giusto. come se mancasse la voglia, mi da un po’ fastidio. Domani ci aspetta una delle squadre più forti del girone, sono una squadra giovane e ben allenata. Spero che non l’affrontiamo come il ritorno di Coppa perché con queste squadre rischi di fare figuracce».