RIETI - Almeno per ora, il decimo posto - con annessa qualificazione ai playoff - ottenuto lo scorso 5 maggio è solo un lontano ricordo, ma a Rende c'è per lo meno la consapevolezza del fatto che la stagione in corso è un punto di ripartenza. Tanti giovani in squadra che fanno del club calabrese una di quelle che più di chiunque altro ha saputo "collezionare" un alto minutaggio (al 30 ottobre 5257' secondo solo al Bisceglie 5377') che al momento vale un corrispettivo in denaro di poco superiore ai 250mila euro.Una strategia che, evidentemente, non sembra pagare in termini di classifica visto l'attuale ultimo posto, ma che messo in correlazione proprio al rendimento del Rieti - 12° con 1542' - che in classifica ha appena due punti in più (ed un monte-ingaggi monstre) riacquista un certo valore.La rosa attualmente a disposizione di Andrea Tricarico - uno dei primi acquisti flop di Curci nella stagione 2012/2013 - è "imbottita" di Millenials, con l'ex Bologna Massimo Loviso a far da chioccia, nella speranza di poter compiere un piccolo miracolo sportivo, che numeri alla mano è tutt'altro che un miraggio. Certo, il rendimento complessivo del Rendo a 90' dal giro di boa non è dei più confortanti (2 vittorie, 4 pareggi e 12 sconfitte, 11 gol realizzati e 34 subìti), ma non si discosta molto da quelli di Rieti e Sicula Leonzio, così da rendere ancora incerta e agguerrita la lotta alla salvezza.Nei quattro precedenti tra le due squadre, il Rende ha vinto i due match casalingi (nel 2005/2006 e nel 2018/2019) col punteggio di 2-1, mentre allo Scopigno è sempre finita in parità (0-0 14 anni fa, 1-1 lo scorso anno), di conseguenza, il segno 2, per l'occasione, resta un tabù da sfatare e se dovesse materializzarsi domani, sarebbe davvero un colpo dal valore doppio.