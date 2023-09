Il Real Sebastiani vola ai quarti di Supercoppa. Latina ko 73-58. Johnson sugli scudi. Foto

RIETI - Un Real Sebastiani Rieti in grande spolvero scaccia i fantasmi del Palaluiss e batte davanti al proprio pubblico Latina ottenendo la differenza canestri necessaria al passaggio del turno con accesso ai quarti di finale di Supercoppa Lnp di Serie A2.

Tra le mura amiche del PalaSojourner finisce 73-58. Ottimo l’approccio alla gara dei reatini che nel secondo quarto vedono un prepotente ritorno degli ospiti. Il terzo quarto è decisivo: l’attacco del Rrs cambia definitivamente faccia con un ispiratissimo Johnson (19 punti), un grande Hogue (12 punti) e i preziosi Petrovic (10 punti) e Sarto (7 punti). La marcatura studiata su Gaines funziona, e Rieti tenendo a bada buona parte delle offensive dei pontini porta a casa partita e qualificazione. Adesso si attende di conoscere gli incroci dei di finale (le quattro squadre migliori giocano in casa) che si conosceranno nella giornata di domani dando priorità alla vicinanza.

Primo quarto

Grande avvio di gara da parte della Sebastiani: le triple di Johnson e Sarto, il gioco da tre di Hogue e un Frattoni propositivo firmano il primo parziale in favore di Rieti che va subito in doppia cifra di vantaggio (15-4).

Latina con le rotazioni riesce a ricucire il margine e con la tripla di Mladenov si porta sul meno 4 (19-15). Ancellotti dalla lunetta fa uno su due a un secondo dal termine del quarto: il primo parziale si conclude 20-15 in favore di Rieti.

Secondo quarto

Ad inizio secondo quarto Rieti segna dal campo solo con Hogue mentre si guadagna diversi liberi contro la ruvida difesa pontina. Il libero di Petrovic vale il 29-23, ma Latina reagisce guidata dalla dinamicità di Romeo e Mladenov che a due minuti dall’intervallo lungo ristabiliscono la parità (29-29). Sarto si guadagna un altro viaggio in lunetta, Cicchetti corregge a rimbalzo e segna sulla sirena il jumper del sorpasso: si va all’intervallo lungo sul 31-33.

Terzo quarto

La tripla di Petrovic sblocca l’attacco reatino che viene poi preso in mano da Johnson, autore di 7 punti nel giro di pochi minuti che valgono il contro-sorpasso (41-39). Raucci, Spanghero e Nobile trovano la via del canestro con tre belle penetrazioni per il tentativo di allungo amarantoceleste (51-44). La tripla aperta di Spanghero fa saltare in aria il PalaSojourner e vale il 54-44 con cui si chiude il terzo periodo.

Quarto quarto

Si alza ancora da tre Rieti con Jazz Johnson e Italiano, intervallati dal canestro di Ancellotti: Rieti vola sul 64-47. Latina si affida a Gaines che con due triple prova a mantenere in vita la qualificazione dei pontini. Strapotere fisico di Hogue che guadagna un antisportivo da Fall; nel possesso successivo Sarto serve Petrovic per l’appoggio del 68-51. Petrovic a un minuto dalla fine chiude definitivamente la questione con il canestro del più 16 (71-55). Attimi di apprensione per Mladenov, uscito per infortunio dopo una brutta caduta. La tripla di tabella di Gaines prova a dare speranze a Latina ma non c’è niente da fare: Rieti vince 73-58 e vola ai quarti di finale di Supercoppa Lnp.

Tabellini

Real Sebastiani Rieti – Latina 73-58

Parziali: 20-15; 11-18: 23-11; 19-14

Quintetti:

Real Sebastiani Rieti: Frattoni, Johnson, Sarto, Raucci, Hogue

Latina: Romero, Gaines, Parrillo, Alipiev, Fall

Real Sebastiani Rieti: Sarto 7 (0/1, 1/2), Frattoni 4 (1/1, 0/1), Petrovic 10 (3/4, 1/4), Bertocco, Hogue 12 (5/14 da due), Ancellotti 6 (1/1 da due), Johnson 19 (1/5, 4/13), Raucci 2 (1/2, 0/3), Italiano 6 (0/1, 1/4), Nobile 2 (1/2, 0/2), Spanghero 5 (1/2, 1/6). All. Rossi

Latina: Amo, Gaines 13 (1/6, 3/7), Romeo 17 (4/9, 1/5), Moretti 4 (2/5 da due), Fall 4(1/5, 0/3), Mladenov 8 (2/3, 1/5), Alipiev 4 (2/8, 0/5), Parrillo 2 (1/2 da due), Cicchetti 6, Viglianisi, Collazzo. All. Di Manno

Arbitri: Valerio Salustri di Roma, Alex D’Amato di Tivoli (RM), Mirko Picchi di Ferentino (FR)

Classifica finale girone H

Real Sebastiani Rieti 2 (+10)

Latina 2 (-5)

Luiss 2 (-5)