Rieti, Real Sebastiani, dopo Bagnoli e Casini ecco Bottioni per la regia: si profila una corazzata per la serie B

RIETI - La Real Sebastiani Rieti scalda i motori per il prossimo campionato di serie B, dove è oramai chiaro che l’obiettivo della nuova realtà è recitare un ruolo da protagonista. Poste le basi del roster con gli ingaggi degli ex Bagnoli e Casini, sono già diverse le trattative in dirittura d’arrivo: per la regia c’è Riccardo Bottioni, una garanzia in serie B, lo scorso anno 9.5 punti di media a partita a Jesi, ha militato anche a San Severo e Caserta, sempre con ottimi risultati.

A disposizione di Alex Righetti dovrebbero esserci anche Alberto Cacace (1996), la scorsa stagione tra i punti fermi di Palestrina, dominatrice del girone D, la play - guardia Manuel Diomede, altro specialista in serie B, che ha chiuso l'ultima annata a Salerno con 14.3 punti di media a partita. Sotto canestro spazio anche per l'ala forte Mathias Drigo, mentre l'altro lungo Leggio, tra i primi accostati alla Real Sebastiani è diretto verso Ancona.

Dunque dopo tanti rumors e qualche certezza, a partire da Luigi Capasso, ex consulente marketing del Napoli, della Fiorentina e della Virtus Roma, a fianco a Cattani proprio come responsabile marketing, sarà il vicepresidente della Real Sebastiani. La società è pronta così a sciogliere definitivamente ogni riserva in una conferenza stampa, attesa nelle prossime settimane nel quartier generale del PalaMalfatti, dove verrà probabilmente presentato anche l'assetto tecnico - dirigenziale e svelati i programmi futuri alla città e ai tifosi, già in fermento per un'altra squadra cittadina.

