Il Real Sebastiani parte col botto: Rimini battuta 77-67, superlativo Loschi, ko Ndoja. Foto

Domenica 3 Ottobre 2021, 20:04 - Ultimo aggiornamento: 20:45

RIETI - Il big match di giornata del girone C di serie B, tra Real Sebastiani e RivieraBanca Rimini va ai padroni di casa, che al PalaSojourner passano 77-67.

Le grandi favorite del raggruppamento dimostrano di essere indietro a livello fisico, ma alla fine viene fuori un bel match. Ospiti senza Tassinari, mentre Finelli perda Ndoja per un problema a una caviglia e allora il Real riscopre Traini e Piazza, ma alla fine c'è bisogno di un sensazionale Loschi, top scorer con 22 punti, per creare il definitivo solco.

Il primo tempo

Finelli perde Ndoja e il big match della prima giornata inizia subito in salita per il Real. Gli ospiti sono padroni del campo fin dall’avvio, trascinati dai canestri di Bedetti e dalla potenza fisica di Rinaldi, guidano 16-8 al 5’. Finelli ferma il gioco e il Real esce bene dal time out: 2/2 ai liberi di Chiumenti, tripla di Loschi e sta volta è Ferrari a chiamare time out. Percentuali altissime su entrambi i fronti, Saccaggi e Contento si sbloccano dall'arco, e proprio grazie all'ex Agrigento e il neo entrato Arrigoni, Rimini chiude la prima frazione avanti 26-22. La manovra offensiva del Real affidata a Traini non funziona, Rimini si conferma una formazione scaltra e con Bedetti concretizza il +5. Chiumenti entra finalmente in partita, siglando il canestro della parità (30-30). Rimini rimette subito le mani avanti tirando bene ai liberi, il Real replica con Traini, che tiene aggrappato i suoi, Piazza trova la prima tripla di giornata e i padroni di casa passano per la prima volta avanti: 39-37, a 2' dal termine. Si infiamma il finale, bombe di Bedetti e Traini, che permette al Real di chiudere il primo tempo avanti 42-40.

La ripresa

Brutto avvio per entrambe le formazioni, dopo oltre 3' di gioco è 4-0 di parziale Rimini, che approfitta del tecnico fischiato a Loschi. Si segna pochissimo, appena 2 punti per il Real in 7', ma arriva finalmente la scossa: Ghersetti agguanta la parità, si riscatta anche Chiumenti, il Real è di nuovo avanti e Ferrari ferma il gioco. Al rientro Saccaggi fallisce la tripla della parità, il Real non cala d'intensità e il 9-0 di parziale raccolto sul finale di terzo quarto, permette ai padroni di casa di chiudere alla penultima sirena avanti 53-48. Rimini si rifà sotto, ma che orgoglio il Real: la difesa funziona, Piazza e Traini si inventano due triple pesantissime, reatini avanti 59-52. Altra bomba di Piazza, torna in campo anche Loschi, per il Real è +12. Saccaggi per le speranze di Rimini, butta giù un'altra tripla, ma Loschi non sbaglia un colpo nel finale, mettendo così il match in ghiaccio. Il trevigiano è implacabile, dà spettacolo con altre due triple e mette i titoli di coda al match: Rieti vince 77-67.

Il tabellino

REAL SEBASTIANI RIETI: Chiumenti 7 (2/7 da 2), Loschi 22 (3/5, 4/7), Contento 5 (1/2, 1/6), Piazza 11 (1/3, 3/5), Ghersetti 12 (6/8, 0/3), Traini 18 (2/7, 3/5), Piccin (0/2, 0/1), Tchintcharauli (0/1 da 2), Dieng 2 (0/1, 0/3), Ndoja ne. All. Finelli.

RIVIERABANCA RIMINI: Masciadri 10 (3/4, 1/2), Saccaggi 23 (6/7, 2/10), Rivali 4 (1/4, 0/2), Rinaldi 4 (1/7, 0/1), Mladenov (0/2 da 3), Scarponi (0/1, 0/1), Arrigoni 10 (4/8 da 2), Bedetti 14(3/4, 2/3), Fabiani 2(1/1 da 2), Amati n.e. All. Ferrari.

Arbitri: Agnese e Vastarella (Napoli).

Note. Tiri da 3: Real 11/30, Rimini 5/21. Tiri liberi: Real 14/15, Rimini 14/17. 5 falli: nessuno.