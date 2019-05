RIETI - Una serata passata in compagnia per salutarsi con il sorriso e mettere definitivamente alle spalle una stagione comunque positiva. Ieri sera al PalaMalfatti si è svolta la cena di fine stagione organizzata dal Real Rieti, un appuntamento che ha richiamato tifosi, appassionati e tutti o protagonisti in campo.



Presenti tutte le componenti della società, ma anche i giocatori della prima squadra con le rispettive famiglie. Tempo di saluti e di bilanci, tra un piatto di pasta ed una birra in compagnia. Il pensiero è unanime: «Bella la vittoria in Coppa della Divisione, ma peccato per la brutta eliminazione».

Queste anche le parole del patron Roberto Pietropaoli, che in questi giorni è già al lavoro tra conferme, allenatore e nuovi arrivi in vista della prossima stagione. Al termine della cena proprio il patron ha regalato tutte le maglie di questa stagione ai tifosi presenti, alcuni dei quali si sono dilettati in una partitella goliardica sul parquet del PalaMalfatti: «Grazie per il supporto che ci avete garantito durante tutta la stagione, grazie per l'affetto e la vicinanza mostrata anche nei momenti difficili, grazie soprattutto per i tanti chilometri macinati in giro per l'Italia, sempre con Real nel cuore».

Questo il pensiero conclusivo di patron Pietropaoli, a suggellare una serata di tanti sorrisi che chiude il cerchio su quello che è stato l'ottavo campionato consecutivo in serie A del suo Real Rieti.

