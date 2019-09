RIETI - Nel primo tempo il Real Rieti prova subito ad imporre il suo ritmo agli avversari, alzando la linea di pressing e provando a mettere in difficoltà l’Italpol. Il match non si sblocca, nonostante gli amarantocelesti riescano a creare diverse occasioni, colpendo anche un legno con Fortino. Anche l’Italpol ha un paio di chance in contropiede, ma prima Micoli, poi Pasculli, difendono alla grande la porta. A portare in vantaggio il Real è Rafinha Rizzi con una bella conclusione da fuori che si infila all’angolino per l’1-0 al 12’.



Il raddoppio arriva trenta secondi dopo, ancora con Rizzi, che infila solo davanti all’ex Giannone. L’ultima fase del primo tempo è quella più produttiva per il Real, che cala anche il tris con De Luca dopo una bella combinazione. Il primo tempo si chiude 3-0. Nel secondo i ritmi scendono, anche perché i due allenatori provano il portiere di movimento. Proprio su un pallone recuperato dal Real nasce il 4-0 di Micoli, direttamente dalla sua porta.Nel finale la forbice si allunga ancora, nonostante l'Iltalpol trovi il 4-1 con Paulinho. Il Real allunga con Ramon, la tripletta personale di Rizzi, Fortino e Baroni, alla prima marcatura in maglia amarantoceleste.

IL TABELLINO

Real Rieti: 12 Micoli, 1 Pasculli, 14 Relandini, 11 Rafinha, 13 De Luca, 19 Jelovcic, 15 Baroni, 2 Moura, 9 Marinovic, 5 Fortino, 6 Ramon, 8 Jeffe, 7 Romano, 4 Rizzi, 10 Xavi Roni. All. Duda

Italpol c5: 21 Giannone, 2 Osni Garcia, 5 Gravina, 4 Gattarelli, 7 Frigerio, 9 Batella, 17 Ippoliti, 14 Abraham, 12 Buccolini, 55 Filipponi, 16 Paulinho, 15 Bizjak, 8 Ziberi. All. Ranieri

Arbitri: D’Angeli e Evangelista (sez. Opes di Rieti)

Marcatori: 11’ 49’’ Rizzi (RR), 12’33’’ Rizzi (RR), 15’20’’ De Luca (RR), 8’05’’ s.t. Micoli (RR), 11’44’’ Paulinho (I), 12’20’’ Ramon (RR), 12’33’’ Rizzi (RR), Fortino 18’58’’ (RR), Baroni 19’30’’ (RR).

© RIPRODUZIONE RISERVATA