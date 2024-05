Mattia Furlani vola a Savona: record del mondo under 20 di salto in lungo con 8,36

© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Mattia Furlani sempre più sul tetto del mondo. Il talento cresciuto nella Studentesca Milardi e oggi in forza alle Fiamme Oro con 8,36 ha fatto il record mondiale under 20 di salto in lungo al Meeting Internazionale di Savona. La misura è arrivata al secondo salto della gara, dopo un salto di apertura a 8,25. A differenza di un anno fa, quando volò a 8,44, stavolta il record è stato omologato perché il vento era entro i limiti a 1,5 metri al secondo.