Raffica di furti a Casali di Poggio Nativo durante la festa di Sant'Anna

RIETI - Raffica di furti durante la festa patronale di Sant’Anna nel comune di Poggio Nativo. Nella frazione di Casali, tra il 21 e il 24 luglio, le abitazioni sono state prese di mira da una banda di ladri che ha fatto razzia di oggetti preziosi e contanti gettando in allarme la popolazione. Hanno approfittato del buio e del fatto che molti cittadini hanno lasciato incustodite le case per godere di qualche ora di svago. E come spesso accade nei piccoli centri, i residenti si sono rivolti al sindaco per chiedere attenzione e, soprattutto, maggiori azioni di difesa del territorio al fine di arginare il fenomeno malavitoso.

Un appello che la prima cittadina Veronica Diamilla non ha fatto cadere nel vuoto confrontandosi subito con forze dell’ordine e istituzioni sovracomunali, per ottenere un potenziamento dell’attività di vigilanza con lo scopo di contenere i furti e rassicurare i residenti