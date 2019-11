Benacquista Latina (10) - Ebk Roma (2) 80% - 20%

(mercoledì 20 ore 20.00, Bartolomeo, Yang Yao e Marziali)

Bertram Tortona (8) - 2B Control Trapani (8) 50% - 50%

(mercoledì 20 ore 20.30, Caforio, Radaelli e Marzulli)

Givova Scafati (6) - Zeus Energy Rieti (8) 60% - 40%

(mercoledì 20 ore 20.45, Foti, Maschio e Martellosio)

Bergamo Basket (4) - M Rinnovabili Agrigento (10) 35% - 65%

(mercoledì 20 ore 20.45, Boscolo, Caruso e Perocco)

Orlandina Basket (4) - Novipiù Casale Monferrato (12) 20% - 80%

(mercoledì 20 ore 21.00, Pierantozzi, Chersicla e Saraceni)

Bcc Treviglio (8) - Edilnol Biella (12) 45% - 55%

(giovedì 21 ore 21.00, Gagliardi, Rudellat e Calella)

CLASSIFICA

© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Secondo turno infrasettimale in serie A2 Ovest: per la IX giornata del girone d'andata in campo quasi tutte tra domani, 20 novembre, e giovedì. Posticipata al 4 dicembre la sfida tra Torino e Napoli. Tante le sfide interessanti in questa ottava giornata: Latina e Agrigento hanno possibilità di migliorare le rispettive posizioni, Rieti fa visita a una Scafati in striscia di risultati, attenzione anche al posticipo tra Treviglio e Biella.Derby vero al PalaBianchini, la Benacquista ospita l'Ebk, che dopo lo sgambetto sul campo di Rieti non ha convinto contro la Givova e ripetersi contro questa Latina pare davvero difficile. Imbattuta tra le mura amiche, la compagine di Gramenzi punta in alto, grazie anche ai numeri della coppia Ancellotti-Pepper.Trapani, galvanizzata dalla vittoria su Casale, è ospite a Tortona, reduce invece dal successo sull'Orlandina. Appaiate entrambe a quota 8, Tortona dovrà stare attenta a Corbett e compagni, in grado finora di fare bene anche lontano dal PalaIlio.Situazione e stati d'animo differenti nella sfida tra Scafati e Rieti: da una parte una formazione in ascesa e rigenerata dall'arrivo di Perdichizzi, dall'altra una Npc in crisi di risultati, cercherà di invertire la rotta nell'infrasettimanale che non arriva di certo nel momento migliore per il team di Rossi che si troverà di fronte anche l'ex Frazier.Bergamo ospita la lanciatissima Agrigento, grande rivelazione di questo avvio: è dietro soltanto alla coppia di testa Casale-Biella. Gli ospiti hanno tutte le carte in regola per fare risultato al PalaAgnelli, dove il team di Calvani spera di tornare a vincere per allontanarsi dalla zona calda.Rimasta in Sicilia date le due sfide ravvicinate, la Junior, dopo la sconfitta sul filo del rasoio contro Trapani, vuole subito rialzare la testa contro un'Orlandina che dopo le fiammate di Trapani e Rieti, non ha più vinto. Orfana anche di Laganà, servirà un’impresa per battere Casale.Anche a Bergamo Galbiati non potrà fare a meno della coppia Bortolani-Saccaggi, veri trascinatori dell’Edilnol a Rieti e magari puntando nuovamente sulla sorpresa Barbante, giustiziere dei reatini domenica scorsa. I piemontesi per tenere ben salda la vetta cercano il colpo in casa della Bcc, reduce da un brutto ko contro Latina. Con una partita in meno, in attesa della riapertura del PalaFacchetti, Treviglio è pronta a dare filo da torciere ai piemontesi.Casale 12Biella 12Agrigento 10 *Latina 10Torino 10 *Treviglio 8 *Rieti 8Napoli 8 *Tortona 8Trapani 8Scafati 6Bergamo 4Capo D'Orlando 4Ebk Roma 2* una partita in meno