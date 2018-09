Ultimo aggiornamento: 17:55

© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Il Cantalice vince e convince 2 a 1 sul campo del Settebagni e consolida la vetta a 10 punti, ora divisa solo con Giardinetti, dopo aver inanellato tre vittorie di fila. Il caldo ha inciso sulla partita: stanchezza e poca lucidità nel finale.Primo tempo iniziato nel peggiore dei modi per la formazione reatina che passa in svantaggio su un rigore dubbio. Lo stesso rigore è l’unico tiro dei romani che si spingono poco nella metà campo dei reatini. I biancorossi creano molto fino al 40’ quando Beccarini sigla il pareggio che rimette nei giusti binari la gara.La seconda frazione di gioco prosegue com'è finito il primo tempo. Dopo un gol annullato per fuorigioco ci pensa Santarelli, al 20', a siglare il raddoppio dei reatini che taglia le gambe al Settebagni. I romani provano il forcing finale ma i reatini si difendono anche se con qualche affanno di troppo.«Abbiamo giocato un ottimo primo tempo per poi adeguarci al risultato una volta andati in vantaggio - dice mister Simona Patacchiola - non deve essere così, voglio i ragazzi più decisi e più lucidi. Buono comunque il risultato, ora testa alla prossima».Il Cantalice si conferma costruita per un campioanto di vertice. Da martedì si torna in campo: domenica al Ramagoci arriva il Vicovaro.