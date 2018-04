di Silvio Ippoliti

RIETI - Bel match quello del De Amicis di Corvaro tra Salto Cicolano e Maglianese. Alla fine s'impongo i padroni di casa per 3-1 dopo l'iniziale vantaggio dei sabini con Di Gennaro. La doppietta del solito Andrea Ranieri e la rete di Luzzi ribaltano il risultato che dà la matematica certezza agli equicoli della salvezza. Festeggiano dunque i biancoblù che mantengono la categoria per il secondo anno di fila.



I COMMENTI

«I ragazzi quest'anno sono stati encomiabili - dice il tecnico del Salto Cicolano Giancarlo Senneca a fine partita - siamo stati in grado di superare le tante defezioni che abbiamo avuto durante la stagione che è da incorniciare, il grande gruppo ha fatto la differenza». Torna a casa con una sconfitta la Maglianese comunque soddisfatta per la salvezza ottenuta. «Partita di fine stagione per noi - dice l'allenatore della Maglianese Massimo Lucà - dopo il vantaggio siamo stati molto distratti. La differenza di motivazioni ha fatto la differenza».



