di Silvio Ippoliti

RIETI - Torna in campo domani il campionato di Promozione, tre giornate al termine, si gioca per la quindicesima di ritorno: tutti gli occhi sono puntati sul derby reatini, quello tra Cantalice e Spes Poggio Fidoni e quello tra Salto Cicolano e Maglianese. Il Cantalupo ospita l’Ostiantica.



CANTALICE (45) - SPES POGGIO FIDONI (28)

(ore 16.30, arbitro Trebbi di Roma 1)

Un derby è sempre un derby quello del Ramacogi tra Cantalice e Spes Poggio Fidoni nonostante abbia da chiedere poco alla classifica potrebbe essere ricco di spunti interessanti. Entrambe le formazioni vengono da una sconfitta: la formazione di Patacchiola è reduce da un momento di calo dato dalla grande rincorsa mentre quella di Pompili vuole prepararsi al meglio per affrontare i playout.



SALTO CICOLANO (40) - MAGLIANESE (48)

(ore 16.30, arbitro Musumeci di Ciampino)

Il Salto Cicolano affronta in casa la Maglianese per chiudere i conti salvezza. Manca un punto per la matematica alla squadra di Senneca che si troverà di fronte una Maglianese con la testa sgombra e il morale alle stelle dopo la vittoria interna sulla capolista Villalba.



CANTALUPO (15)- OSTIANTICA (34)

(ore 11, arbitro Testoni di Ciampino)

Sfida interna per il Cantalupo che ospita l’Ostiantica. La squadra di Andrea Cataldi vuole riscattare il pesante ko per 5-0 sul campo della Vigor Perconti sfruttando il fattore campo. L’intenzione è quella di chiudere al meglio la stagione in modo da iniziare a progettare il futuro.



ALTRE GARE, XV DI RITORNO

Fiano Romano - Guidonia

S. Angelo Romano - Castelnuovese

Pro Roma - Vis Subiaco

Morandi - Licenza

Vicovaro - Vigor Perconti

Villalba - Luiss



CLASSIFICA

Villalba 65

Pro Roma 64

Vicovaro 58

Vigor Perconti 57

Fiano Romano 56

S. Angelo Romano 56

Maglianese 48

Vis Subiaco 47

Cantalice 45

Salto Cicolano 40

Guidonia 38

Luiss 37

Ostiantica Calcio, Morandi 34

Licenza 31

Spes Poggio Fidoni 28

Castelnuovese 18

Cantalupo 15

Marted├Č 24 Aprile 2018 - Ultimo aggiornamento: 11:59



