RIETI - La Bf Sport (9 punti) cede di misura sull’ostico campo de La Rustica (13): termina 2-1. Risultato e prestazione che fanno comunque ben sperare dato l’ottimo valore dell’avversario.Pronti via, primo molto equilibrato dove però sono gli ospiti a tenere il pallino del gioco per 45’. Le azioni più nitide sono arrivate sui piedi di Cristian Ciaramelletti che di fronte ha trovato grandi risposte del portiere avversario. Nei minuti di recupero della prima frazione si accendono i padroni di casa che su due azioni fanno male alla Bf Sport: in soli 2’ è 2-0.Nella ripresa il copione non cambia, la formazione giallonera prova a ribaltare il risultato: a 15’ del termine, Ciaramelletti, in giornata, ha la meglio sulla retroguardia romana e fa 2-1. Nei minuti finali la Bf Sport reclama un calico di rigore.Le parole di mister Costantino Fabiani: «Molto contento dei ragazzi e della loro prestazione, non era facile venire qui e giocare in questo modo contro un’ottima squadra. Purtroppo su quel poco che abbiamo subito ci hanno fatto due reti. Al momento non riusciamo a raccogliere quei punti che meritiamo».