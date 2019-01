CANTALICE-MAGLIANESE

(Campo Gudini, ore 17:30, andata 0-0, arbitro Bellucci di Roma 1)

PASSO CORESE-VIS SUBIACO

(Ore 11, andata 1-1, arbitro Casini di Roma 1)

TIVOLI-SPES POGGIO FIDONI

(Ore 11, andata 2-2, arbitro Sapone di Aprilia)

LE ALTRE GARE, I DI RITORNO

LA CLASSIFICA

RIETI - Domani, domenica 13 gennaio, un altro grande weekend di calcio in Promozione. Tutto pronto per la prima del girone di ritorno in cui le quattro formazioni reatine sono pronte a regalare emozioni. Subito un derby in programma, lo spettacolo in scena sarà quello tra Cantalice e Maglianese. Tre punti in ballo per il Passo Corese in casa con il Subiaco mentre a dir poco difficile il match della Spes Poggio Fidoni ospite della corazzata Tivoli.Il derby tra i biancorossi del Cantalice e i giallorossi delle Maglianese si giocherà in tardo pomeriggio e non al Ramacogi (in pessime condizioni), bensì al campo sportivo Gudini (ex Fondiano). Sotto le gelide temperature di domani pomeriggio, i due tecnici sono pronti a darsi filo da torcere. «Il derby è una partita a sé, il fatto che la Maglianese non vinca da molto non vuol dire nulla - afferma mister Simone Patacchiola - dovremo affrontare la gara con la massima umiltà, ci teniamo a restare in vetta alla classifica. Recupereremo qualche giocatore ma non la rosa al completo». Dall'altro lato le parole dell’allenatore-giocatore Massimo Lucà: «Affronteremo una squadra che fino ad ora è prima con merito. Noi dobbiamo curare i dettagli e se lo faremo potremo giocarcela con tutti altrimenti sarà dura. Avremo più di qualche assenza ma orami sono abituato. Giocare alle 17.30 inciderà su entrambe le squadre, farà molto freddo».I coresini si ritrovano nuovamente al Di Tommaso. Dopo un settimana dalla brutta sconfitta con il Tivoli, c’è aria di rivincita. Questa volta in casa bianconera arriva la Vis Subiaco, reduce dalla vittoria sulla Maglianese. Mister Fabrizio Benigni è pronto a ripartire: «Inizia il girone di ritorno e noi siamo pronti a partire da subito concentrati alla ricerca di punti preziosi per la salvezza. Affrontiamo una squadra che è in salute e che di solito non concede molto. Sarà una partita sicuramente tirata».Seconda giornata di seguito fuori delle mura amiche. Seconda giornata difficile per il nuovo tecnico Roberto Pompili. I gialloverdi delle Spes Poggio Fidoni sono ospiti della corazzata Tivoli. «Non ho buone notizie - dice il tecnico reatino - quasi sicuramente non recupereremo gli infortunati Bajinka e Colantoni. Saranno assenti lo squalificato Grillo e Di Lorenzo out per lavoro. I ragazzi sono seri e si sono allenati bene. Andremo a giocarcela pur sapendo che è una trasferta durissima».ATLETICO ZAGAROLO-ACCADEMIA CALCIO ROMAFIANO ROMANO-GIARDINETTIGUIDONIA-LICENZASETTEBAGNI-PALESTRINAVICOVARO-S.ANGELO ROMANORIPOSA FOOTBALL RIANOCantalice 32Giardinetti e Fiano Romano 31Tivoli 30Palestrina e Vicovaro 29Football Riano e Atletico Zagarolo 23Passo Corese 22Pol.S.Angelo Romano 21Maglianese e Vis Subiaco 20Guidonia 16Accademia Calcio Roma 14Settebagni Calcio Salario 13Licenza 12Spes Poggio Fidoni 7