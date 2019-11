© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Il Passo Corese (12 punti) ferma il Fiano Romano (18): il derby in casa dei romani termina 1-1. Per i coresini si mette sempre in luce Stefano Italiano. Per gli ospiti assenti gli infortunati Ceccarelli e Meloni.Parte forte il Fiano e dopo 3’ passa in vantaggio con Loreti. Il Passo Corese reagisce pochi minuti più tardi con Italiano che riporta la gara in equilibrio. Il Fiano continua però a spingersi in avanti e Somma salva il Passo Corese. Dal 15’ al termine della prima frazione di gioco è monologo coresino: ci provano Manna, Bernardi, Italiano. Al 2’ dal termine Ubertini viene atterrato in area ed è calcio di rigore: sul dischetto Manna si fa parare il tiro, sulla ribattuta Proietti colpisce la traversa.Nella ripresa parte bene il Passo Corese, Seifou al 20’ non trova la porta. L’occasione sprecata fa svegliare il Fiano che però non riesce a trovare i gol.Le parole di mister Fabrizio Benigni: «Molto contento della prestazione dei ragazzi, faccio loro enormi complimenti per la gara svolta. Grande carattere, meritavamo di più almeno il primo tempo».