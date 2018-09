© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Strappa i tre punti la Maglianese che in casa del Fiano Romano fa 2 a 1 grazie ai gol di Popa e Giuliani. Partita ricca di emozioni a partire dal 30' della prima frazione di gioco: dopo essere passati in vantaggio con Popa i sabini rimangono i dieci per buona parte della gara. Nonostante ciò non si tirano indietro, anche se pochi minuti più tardi viene annullato loro pure un gol per dubbio fuorigioco.Nella seconda frazione di gioco il match non cambia rotta: gli ospiti in inferiorità numerica creano molto fino al gol del raddoppio di Giuliani su punizione. Al 30’ però il Fiano accorcia le distanze. Nei minuti finali anche i padroni di casa rimangono in dieci. E proprio in parità numerica conquistano un calcio rigore parato però da Condur.«Ho visto ciò che volevo dai ragazzi e sono molto soddisfatto - afferma il tecnico Massimo Lucà - non sono per niente contento dell’arbitraggio, oggi come le volte precedenti».Soddisfatti ragazzi e società, la Maglianese ritrova la vittoria e sale a 7 punti. Ora testa al derby in casa contro il Salto Cicolano di domenica prossima.