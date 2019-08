Ultimo aggiornamento: 11:10

RIETI - Il mercato reatino di Promozione è in pieno fermento e ricco di colpi di scena. L’arrivo all’Amatrice del difensore centrale Stefano Panitti è sfumato. Il classe ’89 ha firmato nuovamente con il Cantalice di mister Simone Patacchiola. Sembrava fatta per i rossoblù del tecnico Romeo Bucci ma nelle ultime ore il club biancorosso si è portato avanti concludendo la trattativa. Tanti i nomi che il Cantalice ha confermato nel giro di poche ore.Le parole del dg Eusebio Dionisi: «Siamo partiti tardi ma la nostra attenzione al momento è trattenere i ragazzi più validi che abbiamo. Testimonianza è la firma di Stefano Panitti che è uno dei perni della squadra orami da anni. Nella giornata di ieri sono arrivate le conferme di Beccarini, Dionisi, Accardo, Pezzotti, Agnesi, Rossi e altre arriveranno a giorni per poi inserire qualche tassello di spessore dove c’è necessità. Nei primi giorni sono stati tanti i giovani presenti in ritiro e molti di loro continueranno a lavorare con la prima squadra affinché possano crescere e garantire un inserimento da lì a breve».