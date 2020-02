LA GARA

IL COMMENTO

RIETI - Al Ramacogi, il Cantalice (38 punti) si impone per 2-0 contro il Guidonia(21). Biancorossi che tornano alla vittoria dopo le precedenti sconfitte di Coppa e campionato.Parte bene il Guidonia con qualche conclusione nei primi minuti di gioco poi partita che rimane molto equilibrata fino al 28’ quando il Cantalice si porta in vantaggio: Ciogli di testa si prende i primi appalusi del Ramacogi. Il gol mette il Cantalice in condizione di giocare con più tranquillità portandosi spesso avanti. Mattei ci prova dal limite con una conclusione forte dove il portiere respinge poi intorno al 40’ Accardo serve Camilli, il classe ’97 salta due avversari e mette la sfera in rete. Sul 2-0 termina la prima frazione di gioco.Nella ripresa il Cantalice non fa altro che controllare il risultato con il Guidonia molto pericoloso in una occasione: al 18’ un giocatore romano dal limite cerca il secondo palo, Pezzotti si distende e con la mano di richiamo fa un miracolo mettendo la palla in angolo. Al 20’ il Cantalice cerca il terzo gol: prima Accardo sferra un tiro molto forte parato e respinto dal portiere poi Camilli ci prova prima a tu per tu con il portiere poi dai trenta metri cerca di sorprendere l’estremo difensore ospite ma il risultato non cambia. Nulla da registrare per i restanti minuti.Simone Patacchiola, tecnico Cantalice: «Nonostante le numerose assenze tra cui Panitti, Rossi e Beccarini indisponibile, è stata una partita giocata bene. Siamo passanti in vantaggio e dopodiché abbiamo controllato il risultato. Ottimi tre punti. Come detto cerchiamo di raggiungere la salvezza, poi pensiamo al resto. Domenica prossima andiamo a Roma col Certosa per continuare quello che di buono abbiamo fatto oggi».