© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Al Ramacogi è ko del Cantalice (37 punti): termina 0 a 3 in favore del Fiano Romano (44). La gara resta in equilibrio nel corso del primo tempo quando le assenze biancorosse sembrano non pesare. Il Cantalice mette in campo tutto se stesso ma gli episodi costano caro: al 20’ viene espulso Panitti per presunto fallo in area su Pangrazi, per il direttore di gara è calcio di rigore ma Pezzotti para il penalty. La gara prosegue in inferiorità numerica e al 45’ altro rigore in favore del Fiano ma sempre Pezzotti intuisce impedendo il vantaggio romano.Nella ripresa le sorti del Cantalice non cambiano e al 15’ viene espulso anche Santarelli per un fallo a metà campo, nel prosieguo dell’azione gli ospiti siglano il vantaggio. Sotto di due giocatori e con molti under in campo il Cantalice nel finale subisce anche il secondo e il terzo gol che mette fine alla gara. Da registrare che nel corso della gara sono stati allontanati dal terreno di gioco il tecnico Patacchiola, il ds Santacroce e tutto lo staff del Cantalice.Il tecnico Patacchiola non rilascia alcuna dichiarazione mentre queste le parole del ds Luciano Santacroce: «Bravi i ragazzi ma così non sappiamo cosa fare, arbitraggio osceno».Prosegue il periodo negativo del Cantalice che arriva a cinque gare senza i tre punti. I biancorossi rimangono al terzo posto in compagnia del Vicocaro (oggi sconfitto dal Settebagni). Ora una settimana di pausa per il ritiro del Salto Cicolano poi testa alla gara con il Guidonia (22) del 3 marzo.