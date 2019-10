© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - L’Amatrice (6 punti) centra il primo successo stagionale: al Tilesi, il Settebagni (7) viene sconfitto per 2-1. Primi tre punti per la neopromossa che sfrutta pienamente il fattore casa.Dopo un primo tempo abbastanza equilibrato in cui solo Pezzotti per i rossoblù accende la partita con una traversa, il secondo ha tutto un altro andamento. Nella seconda frazione di gioco parte bene l’Amatrice portandosi in vantaggio dopo soli 5’: Cenfi batte un corner insidioso, la difesa romana fa male i calcoli e si fa autogol. 15’ più tardi il Settebagni prima pareggia poi i padroni di casa alzano la testa e il solito Pezzotti mette la sfera in rete. Termina tra i sorrisi la settima giornata dell’Amatrice.Le parole del ds Patrizio Paolini: «Ottima prestazione e atteggiamento giusto. Nel secondo tempo non siamo scesi di intensità come successo in altre gare. Abbiamo retto bene anche quando gli avversari hanno pareggiato e siamo stati bravi a ribaltare più volte il risultato».