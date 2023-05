Prima: Città di Rieti a gonfie vele, Accademia e Fiamignano soddisfatte a metà, masticano amaro P.S.Lorenzo, Alba e Ginestra. I commenti

RIETI - Termina un'altra giornata del campionato di Prima Categoria, sette match giocati nel weekend con un derby ricco di goal e classifica che ancora una volta alimenta la battaglia per il primo posto a quattro giornate dal termine della stagione.

Risultati, marcatori e commenti (XXVI giornata):

Fiamignano Valle Del Salto-Accademia Calcio Sabina 4-4: Caldarelli, Ranieri A, Napoleone Ranieri A. (F)

Giancarlo Senneca (Tecnico Fiamignano Valle del Salto): «La partita è iniziata bene, siamo partiti con la giusta intensità trovando subito il vantaggio e siamo stati bravi a fare anche il secondo e terzo gol poco dopo, un ottimo primo tempo. Nel secondo tempo ci sono stati alcuni episodi a nostro sfavore dovuti anche ad un campo molto bagnato, abbiamo comunque peccato di attenzione su alcune situazioni. Purtroppo, poi abbiamo avuto la palla per fare il cinque a due che non abbiamo sfruttato e come sappiamo il calcio non perdona difatti hanno pareggiato nel finale. Andiamo avanti per la nostra strada, un complimento ai miei ragazzi che hanno giocato in modo egregio e un complimento soprattutto ai nostri ragazzi più giovani che dimostrano sempre di più di essere all’altezza di poter giocare in questa categoria”.

Simone Scaricamazza (Tecnico Accademia Calcio Sabina): «Partita da due volti, il primo tempo finito quattro a uno per il Fiamignano ma solo il risultato è stato da buttare, abbiamo creato due nitide palle gol e un rigore clamorosamente negato. Siamo rientrati con una voglia matta di riprendere la partita, siamo cresciuti fisicamente e abbiamo vinto molti più duelli rispetto al primo tempo. Sono orgoglioso dei miei ragazzi».

Città Di Rieti 1936-Brictense 6-1: De Dominicis, Parente, De Dominicis, Volponi, De Dominicis, Lucivero, (C)

Mirko Pagliarini (Tecnico Città di Rieti 1936): «Tutte quelle partite che sulla carta possono sembrare facili diventano tali proprio perché i ragazzi ormai riescono ad approcciare nella maniera giusta. Oggi francamente sapevamo di poter incamerare questi tre punti e lo abbiamo fatto come piace a noi, ossia imponendo i nostri ritmi, la nostra velocità, i nostri schemi e inevitabilmente tutto è andato per il verso giusto. Ora possiamo concentrarci sulla Coppa: ci teniamo a centrare la qualificazione alle semifinali perché questa competizione è a tutti gli effetti un nostro obiettivo stagionale».

Soratte-Poggio San Lorenzo 1-0

Marco Donati (Tecnico Poggio San Lorenzo): «Una partita che non meritavamo assolutamente di perdere, poco dopo il calcio d’inizio non abbiamo sfruttato un’occasione gigante a un metro dalla porta, un rigore clamoroso dato agli avversari e sul finale sprechiamo altre due occasioni per pareggiare la partita, tutto sommato però abbiamo giocato un’ottima partita».

Ginestra-Monterotondo 1935 1-3

Giancarlo Leoni (Tecnico Ginestra): «La priorità di oggi era quella di fare una gara vera contro la prima della classe e posso ritenermi soddisfatto.

Il risultato è giusto perché loro sono una gran bella squadra sotto tutti i punti! Noi sapevamo che le differenze dei valori tecnici sul nostro campo e con le condizioni meteo di oggi diminuivano e per questo abbiamo cercato fino alla fine di dare battaglia! Siamo stati sempre in partita e questo mi piace lottando a viso aperto, peccato solo che il loro vantaggio sia arrivato al trentesimo del secondo tempo ma ci sta. Purtroppo, andare a giocare partite così con quattordici uomini non da la possibilità di avere grosse alternative a chi non ne aveva più. Non resta che allenarci bene e sperare, poi tireremo le somme di questa stagione che personalmente onorerò fino alla fine ma che chiuderà una parte importante della mia vita».

Football Jus-Aba Sant’Elia 2-0

Marco Pompili (Tecnico Alba Sant’Elia): «Abbiamo incontrato un'ottima squadra, una delle migliori viste in campionato, e noi nonostante le "solite" numerose assenze (Santarelli, Ciogli, Bezjeti, Scardaoni) abbiamo fatto una buona partita. Abbiamo avuto 2/3 potenziali contropiedi molto pericolosi sbagliando però l'ultimo passaggio. Prendiamo goal per un'errata copertura a centrocampo e chiudiamo il primo tempo in svantaggio. Nel secondo tempo proviamo a recuperare rischiando molto poco, e a 5' dalla fine abbiamo un'occasione clamorosa con Amara che non riesce a fare tap-in dentro l'area piccola e sul capovolgimento di fronte prendiamo il 2-0. Domenica abbiamo una partita fondamentale in casa, in cui dobbiamo per forza raccogliere punti».

Accademia Sporting Roma-III Municipio Calcio 3-1

Castelnuovese Calcio-Castrum Monterotondo 1-0

Riposa Casperia

Classifica

Monterotondo 1935 65

Città di Rieti 1936 61

Soratte 47

Fiamignano Valle del Salto 45

Football Jus 38

Castrum Monterotondo 37

Accademia Calcio Sabina 34

Accademia Sporting Roma, Casperia 31

Poggio San Lorenzo 26

III Municipio Calcio, Castelnuovese Calcio 24

Brictense 17

Alba Sant’Elia 15

Ginestra 8