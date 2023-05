Prima: la soddisfazione di Alba e Poggio San Lorenzo, rammarico Città di Rieti, deluso Fiamignano. I commenti

RIETI - Cala il sipario sulla venticinquesima giornata del campionato di Prima Categoria, sette match giocati con un super match d’alta classifica e due derby che hanno rispettato alla grande le attese.

Risultati e marcatori (XXV giornata):

Monterotondo 1935-Città Di Rieti 1936 1-0: Federici (M)

Mirko Pagliarini (Tecnico Città Di Rieti 1935): «Una partita da zero a zero, con poche occasioni ma un match dall’altissima intensità e un grande spettacolo anche fuori dal campo a parer mio di un'altra categoria. Il Monterotondo ha sfruttato bene l’occasione che gli è capitata che poi è valsa la partita, noi non brillantissimi e poco incisivi. Ci può stare la sconfitta, anche in vista dei primi caldi e la posta in palio alta. Complimenti al Monterotondo, ora noi tiriamo avanti per la nostra strada, tanto è evidente che ormai il campionato è tra noi e loro, sulla carta abbiamo un punto di differenza, se saranno bravi a vincerle tutte saremo i primi a fare i complimenti, se dovessero inciampare e noi riusciremo ad approfittarne saranno loro a farli a noi. Due grandi squadre che sicuramente non meritano la categoria attuale».

Alba Sant’Elia-Casperia 1-0: Renzi (A)

Daniele Selletri (Team manager Casperia): «Una partita a senso unico con tantissime occasioni sprecate da Casperia e da grandi parate del portiere di casa. Il goal arriva da un tiro che rimbalza fuori dalla linea di porta che l'arbitro vede clamorosamente dentro. Il secondo tempo continua sulla stessa linea con loro in undici dietro la linea della palla e noi che oltre al rigore sbagliato non riusciamo a buttarla dentro. Ringraziamo i nostri ragazzi che stanno onorando il campionato già sapendo di essere salvi al primo anno di prima categoria con cinque giornate di anticipo. Tantissimi infortuni e squalificati ci stanno penalizzando ma andiamo avanti per la nostra strada e sempre con lo spirito di squadra che ci contraddistingue».

Marco Pompili (Tecnico Alba Sant’Elia): «Posso dire di essere veramente orgoglioso della partita che hanno fatto questi ragazzi. Nonostante ci siamo presentati al campo con assenze pesantissime (Mancini, Liberali e Amara squalificati, Scardaoni e Testa assenti per motivi lavorativi, Recchia influenzato all'ultimo minuto) abbiamo lottato per 95 minuti contro una squadra molto forte e che si è venuta a giocare la partita con la mente libera non avendo pressioni di risultato; per noi invece era quasi un'ultima spiaggia, ma devo ringraziare tutti i ragazzi, anche quelli della juniores che ci stanno dando una mano, (da segnalare l'esordio dal primo minuto di un ottimo Alessandrini, tra i migliori). Partiamo bene e riusciamo a trovare il vantaggio con un goal di Renzi (prima partita per lui), soffriamo come al solito sulle palle ferme ma uno straordinario Santarelli, nonostante il polpaccio dolorante fa due parate miracolose, e ci tiene in vantaggio. Nel secondo tempo soffriamo e concediamo il possesso palla a loro, anche per lo scarso allenamento e la mancanza di alternative, ma rischiamo pochissimo, fino a che per una nostra ingenuità regaliamo un rigore che per nostra grande fortuna si stampa sul palo. Abbiamo staccato Ginestra e ci siamo avvicinati alla Brictense, spero che questo ci porti ad allenarci meglio in settimana e presentarci domenica a Roma per giocarci un'altra finale».

Poggio San Lorenzo-Fiamignano Valle Del Salto 1-0: Attili (P)

Emanuele Pezzotti (DS Poggio San Lorenzo): «Partita equilibrata ma giocata alla grande contro una squadra fortissima in ogni reparto. Iniziamo in sordina ma poi usciamo fuori alla grande creando da metà primo tempo un paio di palle gol non finalizzate poi. Inizia il secondo tempo e vedo che possiamo portare a casa i tre punti visto che vedevo i ragazzi motivati e che veramente oggi hanno dato l'anima; difatti al sessantesimo loro hanno una grandissima occasione per passare in vantaggio,non finalizzano e noi in contropiede andiamo in vantaggio con Attili che secondo me è uno dei giovani più interessanti della categoria. Manteniamo poi il risultato sfiorando poi il raddoppio con lo stesso Attili. Complimenti comunque ai miei e al Fiamignano che ormai è veramente una bella realta».

Giancarlo Senneca (Tecnico Fiamignano Valle del Salto): «Purtroppo siamo incappati in una giornata no, siamo partiti abbastanza bene anche se con un ritmo un po' basso, sicuramente dovuto anche alla squadra avversaria che ci aspettava nella trequarti. Abbiamo purtroppo fatto poco e non siamo riusciti ad essere brillanti come al solito. Nel secondo tempo abbiamo avuto più di qualche palla goal senza pero sfruttarle. Purtroppo, è capitata una giornata sfortunata ma comunque siamo lì in scia per arrivare terzi».

Accademia Calcio Sabina-Accademia Sporting Roma 3-1: Williams, Williams, Toma (A)

Castrum Monterotondo-Soratte 1-0

III Municipio Calcio-Football Jus 3-3

Brictense-Castelnuovese Calcio 1-1

Riposa Casperia

Classifica

Monterotondo 1935 62

Città di Rieti 1936 58

Fiamignano Valle Del Salto, Soratte 44

Castrum Monterotondo 37

Football Jus 35

Accademia Calcio Sabina 33

Casperia 31

Accademia Sporting Roma 28

Poggio San Lorenzo 26

III Municipio Calcio 24

Castelnuovese Calcio 21

Brictense 17

Alba Sant’Elia 15

Ginestra 8