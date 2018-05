di Renato Leti

RIETI - Nell'ultima giornata del campionato di Prima categoria viene sospesa per impraticabiltà di campo Selci-Poggio Mirteto dopo solo cinque minuti dal fischio d'inizio. Una pioggia torrenziale ha iniziato infatti a cadere verso le 16.20 ed in pochi minuti un autentico nubrifagio accompagnato da grandine traforma terreno di gioco e aree circostanti in un lago. L'arbitro Romito di Viterbo effettua un primo sopralluogo con i capitani delle due squadre alle 16.30 ed opta per dare inizio alla gara ma al 5' tutto il campo è sommerso dall'acqua e risulta impossibile proseguire: triplice fischio ed incontro sospeso definitivamente. Il debry sabino era decisivo per la composizione della griglia dei playout del girone C, che a questo punto potrebbero slittare di una settimana.



LE FORMAZIONI

Selci: Giambernardini, Gaetani, Spurio Giacomo, Di Giovanni, Cazan, Malizia, Luciani Matteo, Toma, Ouho, Tessicini, Zulbeari. A disp. Zanghi, Miceli, Di Paolo, Murati, Sielli, Meoli, Serafini. All. Stefano Munzi

Poggio Mirteto : Filippetti, Masci, De Santis, Gattarelli, Villanucci, Avenali, Pezzotti, Fiori, Luciani Mirko, Iacobelli, De Laurentis. A disp. Spurio Alessandro, Quomdastefano, Maccia, Calvani, Bertoldi, Mocci, Aloe. All. Matteo Antonelli

Arbitro : Romito di Viterbo

Domenica 20 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 17:07



© RIPRODUZIONE RISERVATA