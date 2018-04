di Andrea Giannini

COMMENTI

IL TABELLINO

Alba Sant’Elia

Selci

Arbitro

Reti

Note

RIETI - Termina 2-0 la gara di Prima categoria tra Alba Sant’Elia e Selci, valida per l'undicesima di ritorno. Nonostante le numerose assenze la formazione di casa domina sul campo e porta a casa tre punti fondamentali in chiave salvezza a quattro giornate dal termine. Si conclude sull’1-0 il primo tempo che vede una grande prestazione da parte dei reatini che spingono per 45’ minuti in avanti senza subire nulla di rilevante.La squadra di casa affonda molto sulla fascia sinistra che vede un Pengili in ottima forma che con cross e tiri mette in grande difficoltà la difesa ospite ma soprattutto l’estremo difensore del Selci. Al 25’ infatti con un buon passaggio filtrante di Cesaretti manda Pengili solo davanti al portiere ma sbaglia l’occasione dell’uno a zero. Al 27’ un Selci molto nervoso rimane con un uomo in meno causa proteste del numero 10 ospite Migliorati. Alba che sale ancora, al 35’ e al 38’ ancora Pengili sempre davanti al portiere tira sopra la traversa. Il pressing da parte della formazione di casa ripaga: al 45’ Di Loreto con un tiro dal limite non sbaglia, con un pallonetto mette la palla sotto la traversa.In dieci per tutto il secondo tempo il Selci riesce comunque a spingersi in avanti iniziando a mettere in difficoltà la difesa reatina con tiri di Gui e Rossetti i quali trovano l’estremo difensore di casa sempre pronto. Al 13’ Gui colpisce al volo dopo un calcio d’angolo, la palla sfiora la traversa. Al 20’ punizione dai 30 mentri per il Sant’Elia: Cantonetti alla battuta mette la palla all’angolo basso del portiere, Giambernardini non può fare nulla. La formazione di D’Annibale raddoppia. Si conclude così al Vecchiarelli di Villa Reatina.«Bellissima partita - afferma il tecnico Virginio D’Annibale - vittoria fondamentale per allontanarci dalla zona playout. I ragazzi hanno dominato in lungo e in largo contro una squadra che veniva da ottimi risultati. Anche in parità numerica stavamo imponendo il nostro gioco e di questo sono fiero dei ragazzi. Domenica ci aspetta una trasferta molto insidiosa con Scandriglia, portate via qualche punto sarebbe ottimo».: Napoleone, Patacchiola (35’ st Mattei), Samperna, Cardini, Alesse, Palluzzi, Cesaretti (30’ st De Luca), Caffarelli, Di Loreto (25’ st Bertone), Cantonetti (30’st Cresta), Pengili. A disp. Santucci, Baginka, Gregori. All. D’Annibale.: Giambernardini, Mercuri, Toma, Di Giovanni (7’ st Tirla), Cazan, Iacobelli (30’ pt Rossetti), Tessicini (30’ st Tagliaferii), Ouho Gui, Luciani, Migliorati, Angelini. A disp. Sabuzi, Zulbeari, Tagliaferri. All. Munzi.: Gallese di Roma 1: 45’ Di Loreto, 20’ Cantonetti.: espulso al 27' pt Migliorati per proteste; ammoniti: Rossetti, Mercuri. Recupero: 1’ pt, 5’ st.