Poggio Mirteto, al Valletonda punti salvezza pesanti contro il Setteville. Pieroncini: «Vietati passi falsi»

RIETI - Il Poggio Mirteto torna a casa: domani alle 11 sul sintetico del Valletonda i sabini affrontano il Setteville Caserosse. La formazione di mister Federico Chini vuole ritrovare il successo che manca ormai da troppo tempo. Terminò 2-2 la gara di andata.

I padroni di casa non raccolgo i tre punti dal 20 dicembre nel 7-1 contro il Tor Lupara. Dopo quella gara solo due i punti raccolti in cinque gare anche se le tre sconfitte sono arrivate tutte contro le prime tre del girone. Il Setteville può rappresentare il punto di svolta per ritrovare il sorriso e punti fondamentali per tentare di uscire il prima possibile fuori dalla zona calda della classifica. Gli ospiti, anche loro incastonati nella zona playout, vengono da un ottimo momento. Sono quattro i risultati utili consecutivi.

Le parole del ds Alessandro Pieroncini

«Noi stiamo bene, siamo consapevoli del momento difficile e della classifica che sì è fatta pesante, ma siamo anche certi delle nostre qualità.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Stiamo lavorando serenamente e sono sicuro che ci tireremo fuori da queste sabbie mobili, domenica ci aspetta una partita difficile contro una squadra che nel mercato di dicembre ha fatto un’autentica rivoluzione nel tentativo di provare ad ottenere la salvezza. Dovremo stare molto attente perché non ci regaleranno nulla ma allo stesso siamo consapevoli che abbiamo tutte le carte in regola per fare tre punti e riprendere il cammino verso una situazione di classifica più tranquilla e consona ai nostri obiettivi».