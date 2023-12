Un gol contestato nel recupero fa cadere il Poggio Mirteto a Riano: 1-0. «Palla entrata? Molti dubbi»

RIETI - Il Poggio Mirteto esce sconfitto sul campo del Riano. L’1-0 arrivato al 91esimo porta con sé tanti dubbi e recriminazioni da parte dei mirtensi. Poco o nulla è cambiato in classifica per i mirtensi a cui però un punto poteva dare il clima giusto per trascorrere una settimana in tranquillità.

La gara

Match molto equilibrato per tutti i 90’, occasioni importanti da una parte e dall’altra ma risultato che non si sblocca. Nel primo dei tre minuiti recupero della ripresa però l’evento più discusso della gara: Luciani esce dai pali per allontanare la sfera di testa fuori area, Alessandri approfitta a calcia in porta, Luciani rientra e toglie la sfera dalla porta. Qui i dubbi se il pallone avesse attraversato tutta la riga di porta ma il direttore di gara dopo un momento di esitazione indica il centrocampo e assegna il gol al Riano tra le proteste dei sabini, i quali affermano che la palla non è entrata.

Parapiglia tra le panchine nel finale, la tensione dura qualche minuto.

Le dichiarazioni del ds Alessandro Pieroncini

«Grande prestazione da parte dei ragazzi, un peccato aver perso la gara in questo modo. Per quello che si è visto in campo la gara doveva finire in pareggio. Il gol era palesemente dubbio e ci abbiamo rimesso noi per di più al 91’ quando la gara era finita. Complimenti comunque al Riano, sono una grande squadra ma noi non abbiamo demeritato».