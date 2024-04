Poggio Mirteto tenta il colpo contro la Sanpolese in uno scontro diretto. Pieroncini: «Dura ma ci proveremo»

RIETI - Il Poggio Mirteto ha sei gare per non allungare con i playout il suo campionato: la prima domani alle 17 sul campo della Sanpolese.

Dopo un periodo di gare alternato a pause forzate, i mirtensi tornano in campo per la terza trasferta consecutiva. La Sanpolese non si trova in condizioni migliori dei sabini, solo un punto di distacco fra le due. Uno scontro diretto, una gara che pesa più di tre punti.

Le parole del ds Alessandro Pieroncini

«Riprendiamo il cammino dopo due settimane, ci siamo allenati bene nonostante le difficoltà dovute alle festività pasquali, siamo consapevoli che sarà una partita difficile praticamente uno scontro diretto contro una buona squadra che sicuramente come noi avrà tutta la voglia di tirarsi fuori da questa situazione complicata. Andiamo a Vicovaro con l'intento di fare risultato, è la terza trasferta consecutiva che vogliamo trasformare nel terzo risultato utile consecutivo, sarà dura ma ci proveremo».