Passo Corese cede con onore alla capolista Settebagni: 1-2. Gerini: «Più giusto un pari»

RIETI - Il Passo Corese risponde presente alla sfida contro al capolista Settebagni ma non basta: gli ospiti vincono di misura per 1-2. I bianconeri rimangono all’ultimo posto della classifica ma dimostrano di potersela giocare anche con le prime della classe. Buona prestazione di carattere.

La gara

Partita maschia già nel primo tempo. Match equilibrato che si sblocca solo sui calci da fermo. Gli ospiti passano avanti su calcio d’angolo. Poco più tardi la risposta dei sabini: dopo un’azione manovrata al limite dell’area, Manfredi viene atterrato in area di rigore. Sul dischetto Francesco Schenone pareggia la gara. Nulla da registrare nei restanti minuti del primo tempo.

Il copione della ripresa non cambia. Dopo un’ occasione per i padroni di casa con Pecchi, il Settebagni cerca di alzare il ritmo ma il Passo Corese gestisce bene la gara. Ancora su un corner ritenuto inesistente per i giocatori del Passo Coerse arriva un gol. Questa volta il gol del vantaggio e della vittoria dei romani. Nei minuti finali i bianconeri cercano di riprenderla ma il Settebagni si chiude bene.

Le dichiarazioni del tecnico Claudio Gerini

«Il pareggio poteva essere secondo me il risultato più giusto per quello che si è visto in campo. Abbiamo svolto una grande gara sotto tutti i punti di vista, non abbiamo demeritato contro la prima della classe. I risultati non arrivano ma non era questa la gara dove prendere i tre punti. Noi non molliamo, lotteremo su ogni campo fino a che la matematica non ci condanna. I ragazzi stanno crescendo e vedo ogni partita miglioramenti».