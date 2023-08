Venerdì 11 Agosto 2023, 00:10

RIETI - Si mantiene sempre alta la temperatura presso il pronto soccorso dell’ospedale de Lellis di Rieti. Questa volta, però, il finale è a lieto, con tanto di scuse ufficiali. Le intemperanze di un uomo di 59 anni avevano portato il personale del pronto soccorso a richiedere addirittura l’intervento dei carabinieri.

I fatti. L’uomo, infatti, avanzando ragioni e rimostranze, aveva inveito contro gli operatori danneggiando anche una parte di una porta dei locali al termine di un gesto di nervosismo e di stizza. All’arrivo dei militari dell’Arma, intervenuti sul posto, il 59enne aveva però già ritrovato la calma, scusandosi poi ufficialmente con tutti gli operatori alla loro presenza per le sue temporanee intemperanze dovute ad un momento di nervosismo per le contingenze della situazione per la quale si trovava presso il pronto soccorso.

Trascurando la prima parte del comportamento dell’uomo vale sicuramente d’esempio – per le numerose persone sempre più irrequiete presso i locali del pronto soccorso con episodi da censura – la presa d’atto dell’errore commesso e le scuse poi presentate.