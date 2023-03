Nuova Rieti U15 mette un'altra "manita" sul titolo provinciale: Poggio Moiano ko (5-0). Ora è a +7 sulla seconda

RIETI - I Giovanissimi della Nuova Rieti Calcio battono anche Poggio Moiano e mettono più di una mano sul titolo provinciale. Sul sintetico di via Costa, a Cantalice, la formazione di Marco De Giorgi e Claudio Mariani spazzano via il Poggio Moiano - unica squadra, finora, ad essere riuscita a battere gli amarantoceleste - e con un perentorio 5-0 allungano il passo in classifica: +7 dal Pro Fiano, +8 dal Poggio Moiano stesso e addirittura +10 dall'Accademia Calcio Sabina, quando mancano solo cinque turni alla fine del campionato.

La cronaca

De Giorgi conferma il 4-3-1-2 solito con Ferroni tra i pali al posto dell'infortunato Fiori, difesa a quattro con Gjeli e capitan Masuzzo esterni, Franceschi e Cornacchiola in marcatura centrale. Sulla mediana, Corsi e Fabrizi intermedi e Leonardi in cabina di regìa, mentre in attacco Gobbi a supporto del duo Cinardi-Luciani.

C'era grande attesa alla vigilia del match, visto proprio l'esito del match di andata (2-0 per i sabini), ma la Nuova Rieti Calcio ha saputo disinnescare subito le velleità degli avversari trovando il gol del vantaggio con una conclusione ravvicinata di Christian Luciani dopo appena 2' di gioco, che non ha dato scampo al portiere ospite (1-0). Galvanizzata dal 27esimo centro stagionale del bomber reatino, la Nuova Rieti Calcio ha continuato a premere sull'acceleratore e al 7' la propensione offensiva è premiata dal raddoppio: corner di Corsi, palla a centro area dove Andrea Cornacchiola è il più lesto di tutti a deviare in rete di testa (2-0). Il Poggio Moiano è già alle corde, il duo d'attacco Spulber-Menenti non riescono a trovare spazio tra le maglie difensive reatine e al 17' arriva addirittura il tris con Samuele Fabrizi, che da dentro l'area piazza un pallone imparabile (3-0). Per il Poggio Moiano il passivo poteva essere anche più ampio, se non fosse stato il palo in un'occasione e i riflessi del portiere in un altro, a evitare che il pallone finisse nuovamente in rete. Nella ripresa, il copione non cambia: Nuova Rieti Calcio padrone del campo e Poggio Moiano inerme, al punto da subìre il 4-0 ancora dal piede di Luciani e poi la "manita" col tap-in di Mirko Cinardi, rendendo gli ultimi 20' di partita letteralmente di garbage time. Numeri da capogiro per attacco e difesa: 129 gol segnati, solo 8 subiti, decimo cleansheet stagionale e tre giocatori in lizza per lo scettro dei bomber: Luciani (28), Fabrizi (27), Cinardi (23).

La festa

Al termine della gara, esultanza in campo e sugli spalti per i colori amarantoceleste, con bandiere e fumogeni a sancire il predominio di un gruppo letteralmente ben strutturato e pronto al grande salto nel regionale, in caso di vittoria del campionato. Con 5 gare ancora da giocare e 7 punti di vantaggio sulla prima inseguitrice (la Pro Fiano), l'aritmetica potrebbe suggellare il predominio della Nuova Rieti Calcio il prossimo 16 aprile nel derby col Città di Rieti. Prima, però, c'è da fare bottino pieno sia con la Brictense sabato prossimo a Montelibretti (ore 15), che tra due settimane a Cantalice contro il Mentana.