Npc Willie

RIETI - Trionfo per l’Under 14 Elite di coach Ruggieri, che si aggiudica la Coppa Lazio battendo in finale il Casal Palocco 106-74 (29-20, 52-37, 79-57 i parziali). Dopo il -9 dell’andata, i reatini ribaltono la sfida, coronando con un trofeo la lunga stagione. Al PalaNpc i padroni di casa affrontano la finale con la giusta mentalità, prendendo subito il largo nel punteggio. Nulla da fare per gli ospiti che tentano di rifarsi sotto, ma la Npc Willie rimane in partita, sfruttando anche il fortino del PalaNpc, dove gli amarantocelesti hanno vinto 17 dei 19 match disputati.Soddisfazione per il coach Andrea Ruggieri, coadiuvato nel corso del campionato da Juan Marcos Casini: «Ho avuto la possibilità di prendere questo gruppo lo scorso anno, alla prima esperienza di “basket” e non più minibasket. In campo è stato un lavoro che va oltre l’aspetto tecnico, di cui lascio agli altri il commento, concentrandomi sulla loro crescita personale, sull’atteggiamento da portare in campo e sul modo di pensare ed affrontare le sfide. Oggi posso dire che li ho presi bambini e sono diventati piccoli uomini. I miei ringraziamenti vanno alla società, al responsabile del settore giovanile, De Ambrosi, e al mio compagno di avventure Marcos Casini».: Federici, Orsini 3, Colantoni 4, Conti 6, Feliciangeli 10, Santoprete 11, Aguzzi 32, Cattani 8, Mammoli 4, Capasso 28. Coach: Andrea Ruggieri. Assistenti: Mattia Consoli e Andrea Auletta. Preparatore Atletico: Simone Passacantando.