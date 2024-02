Real Gavignano Ponzano saluta la Coppa Lazio, Palombara infila la cinquina: 5-0. I commenti

RIETI - Termina l’avventura del Real Gavignano Ponzano nella Coppa Lazio di Prima categoria. I gavignanesi sono fuori dai giochi dopo la sconfitta di ieri contro il Palombara del mister reatino Davide Colantoni. 5-0 il punteggio finale che condanna i sabini. Gavignano, che aveva perso all’esordio contro la Nova 7 (0-2), si è dovuta arrendere contro una delle squadre più forti del girone B di Prima categoria. Mister Colantoni, invece, si giocherà le sue carte nell’ultima gara del gruppo triangolare fuori casa contro il Nova 7: con un pareggio il mister reatino e il suo Palombara saranno qualificati al prossimo turno.

La gara

Una gara complicata che vedeva la neopromossa gavignanese sfavorita viste le forze in campo ma che si è resa più difficile a partire dai primi minuti del secondo tempo, quando la squadra di mister Galassetti, già sotto 2-0 nel punteggio, è rimasta prima in dieci e poi in nove uomini. Mattatori della gara Taddei e Persichetti, autori rispettivamente di una tripletta e di una doppietta. Palombara chiuderà il 14 febbraio affrontando in trasferta il Nova 7 nell’ultimo atto del girone 11.

Le dichiarazioni post-gara

«Dopo le ultime prestazioni non proprio brillanti abbiamo ritrovato la giusta concentrazione, e di conseguenza un ottimo gioco, che ci ha permesso di fare e gestire in pieno controllo la partita - afferma l'allenatore del Palombara Davide Colantoni - Risultato messo già in cassaforte dopo il primo tempo, con una doppietta di Taddei, nel secondo tempo abbiamo chiuso la gara con un’altra doppietta quella di persichetti e il terzo goal di Taddei.

Faccio i complimenti a tutti i ragazzi che sono riusciti a fare un reset, tornando subito a fare il Palombara. Adesso testa di nuovo al campionato, dove il tutto si deve ancora decidere. Sono felicissimo inoltre per come i ragazzi della juniores venuti in supporto , hanno approcciato alla partita, dimostrando di essere sulla retta via per poter espletare il salto di categoria».

«Abbiamo affrontato una squadra forte e ben messa in campo – spiega Simone Ratini, centrocampista del Real Gavignano Ponzano – purtroppo le due espulsioni hanno pesato tanto, giocare in un campo largo come il loro in doppia inferiorità numerica ci ha messo fuori gara. Usciamo dalla coppa ma ci concentriamo subito sui prossimi impegni di campionato. Domenica ci aspetta una sfida importante e difficile»