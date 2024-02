Coppa Lazio di Prima: Valle del Salto trova Nova 7 negli ottavi

RIETI - Sorteggiati gli abbinamenti per la Coppa Lazio di Prima categoria. L’unica squadra della provincia che si è qualificata agli ottavi di finale è il Valle del Salto dopo aver superato nel primo turno la Gregoriana (3-3 nel doppio confronto ma con più gol segnati in trasferta dai reatini). Il sorteggio ha stabilito che la squadra di mister Giancarlo Senneca dovrà vedersela contro la Nove 7 per il passaggio del turno.

Gli avversari

Nova 7, squadra che come la Gregoriana è inserita nel girone D (al momento al sesto posto), ha superato a punteggio pieno il proprio girone di coppa, battendo prima in trasferta il Real Gavignano Ponzano (0-2) e poi in casa il Palombara di mister Davide Colantoni (1-0). La formazione romana giocherà in casa il primo atto del doppio confronto, in programma mercoledì 28 febbraio. La gara di ritorno, che si giocherà in casa del Valle del Salto (al De Amicis di Corvaro), sarà invece mercoledì 13 marzo.