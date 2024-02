Valle del Salto paga assenze e infortuni: Nova 7 dilaga nel finale 4-0. Senneca: «Non si può mollare la presa così»

RIETI - Niente da fare per Valle del Salto nella gara di andata degli ottavi di finale di Coppa Lazio di Prima categoria. Sul campo del Nova 7 la formazione di mister Giancarlo Senneca cade 4-0. Gara in salita per gli ospiti che complici alcuni acciacchi fisici sono costretti a stringere i denti e rincorrere per buona parte della gara. Nel finale Nova 7 dilaga con tre reti negli ultimi minuti fino al 4-0 definitivo. Punteggio che rende complicata la qualificazione per Valle del Salto che ospiterà la formazione romana il 13 marzo per la gara di ritorno.

Le dichiarazioni di mister Giancarlo Senneca

«Una gara in salita dal 20’ del primo tempo, quando per un infortunio abbiamo dovuto cambiare formazione.

Tra gli assenti per squalifica e altro, la panchina era cortissima. In avvio di gara abbiamo creato diverse occasioni per passare in vantaggio ma da metà primo tempo tutto è stato più complicato. Nonostante tutte le difficoltà, a cui si è aggiunto anche un fortissimo vento contro nel secondo tempo, abbiamo resistito mantenendo appena un gol di distacco fino agli ultimi dieci minuti, poi abbiamo purtroppo mollato la presa, questa cosa non va affatto bene e va corretta. Andiamo avanti provando a rialzarci e giocandoci le nostre carte come possiamo nella gara di ritorno»