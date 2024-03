Monte San Giovanni non riesce nell'impresa, va ko 5-0 sul campo dell'Aniene e saluta la Coppa Lazio

RIETI - Il Monte San Giovanni non riesce nella rimonta e cade contro lo Sporting Aniene nel ritorno dei quarti di finale di Coppa Lazio di Seconda categoria. I romani, dopo aver vinto 1-0 l’andata al Laureti, si impongono anche nel secondo atto della sfida per 5-0. Tanto rammarico per un risultato troppo severo per quanto Monte San Giovanni ha dimostrato nel doppio confronto. Aniene vola in semifinale eliminando così l’ultima squadra della provincia reatina nella competizione.

La gara

Dopo i buoni segnali che aveva lasciato la gara dell’andata, Monte San Giovanni, con un buon seguito di pubblico, si difende bene, giocando un primo tempo equilibrato. Intorno al 40’ arriva però sugli sviluppi di un calcio di punizione la rete del vantaggio dei padroni di casa. I due gol da rimontare per riaprire il discorso qualificazione, spingono il Monte San Giovanni a provarci con tutte le forze e creando parecchio ad inizio ripresa, ottenendo anche un penalty, sbagliato come successo nella gara di andata. La squadra di mister Bianchetti resta poi in inferiorità numerica per l’espulsione di Barbante e la gara si fa inevitabilmente in salita.

Nel finale lo Sporting Aniene dilaga sull’onda dell’entusiasmo.

Le dichiarazioni post-gara

Valerio De Angelis, portiere Monte San Giovanni: «Una punizione fin troppo severa. Siamo arrivati al campo concentrati e con tanta voglia di lottare in una partita che poteva essere storica per tutta la società del Monte San Giovanni. Il primo tempo, equilibrato, ci siamo ben difesi fino alla rete del loro vantaggio. Nella ripresa purtroppo, tra il rigore sbagliato e l’espulsione, siamo calati fisicamente perdendo campo alla lunga. C’è rammarico sicuramente per quanto dimostrato in campo, soprattutto ripensando alla gara di andata, dove avremmo meritato tutt’altro risultato, e anche per il sostegno dei tifosi, che hanno riempito gli spalti nella gara in casa e seguito in trasferta a Roma. Bisogna comunque fare i complimenti agli avversari che si sono dimostrati più pronti per affrontare questo genere di partite. Dobbiamo crescere e ci proveremo con tutte le nostre forze»