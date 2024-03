Coppa Lazio: Monte San Giovanni cade 0-1 contro l'Aniene, l'accesso in semifinale si decide a Roma

RIETI - Va allo Sporting Aniene il primo atto dei quarti di finale di Coppa Lazio di Seconda categoria. Monte San Giovanni battuto in casa 1-0 con una rete nella ripresa di Pinto. La formazione di mister Bianchetti dovrà dunque rimontare la rete di svantaggio nel match di ritorno sul campo della squadra romana, martedì 26 marzo, nel quale si deciderà l’accesso alle semifinali di Coppa. La sconfitta di misura subita oggi dopo una buona prestazione dei padroni di casa, non pregiudica in ogni caso la qualificazione che si deciderà nei restanti 90 minuti di martedì prossimo a Roma.

La gara

Parte forte Monte San Giovanni spinto dal numeroso pubblico che affollava la tribuna del Morron Park come viene chiamato il Laureti da parte della squadra di casa. Gli uomini di mister Bianchetti creano molto ma sprecano diverse occasioni senza riuscire a sfondare il muro eretto dalla difesa ospite che si difende con ordine e agisce di rimessa sfruttando la velocità dei tanti giovani presenti in squadra. Al 36’ l’episodio che potrebbe cambiare la gara per il Monte San Giovanni quando il direttore di gara assegna un penalty per la squadra di casa. Sul dischetto va lo specialista Carlo Mei che si fa però ipnotizzare dal portiere ospite che respinge il tiro e salva il risultato per i suoi. Nella ripresa non cambia il canovaccio della gara coi padroni di casa che fanno la gara e gli ospiti che agiscono di rimessa. Ed è proprio su un’azione di alleggerimento frutto di una ripartenza che lo Sportig Aniene si porta in vantaggio: azione manovrata che premia l’imbucata di Pinto che realizza l’1 a 0 ospite.

Monte San Giovanni non ci sta e si riversa in avanti nel tentativo di pareggiare cingendo ‘assedio l’area avversaria ma non trova il gol malgrado diversi tentativi. Anzi all’ultimo minuto è il portiere di casa De Angelis che sull’ultimo squillo ospite deve compiere una prodezza che evita lo 0-2 tenendo vivo il discorso qualificazione.

Le dichiarazioni post gara

Valerio De Angelis, portiere Monte San Giovanni: «Qualificazione più che mai aperta dopo la prova offerta oggi davanti al nostro numeroso e caloroso pubblico che ringraziamo per il supporto datoci. Soddisfatti per la prestazione offerta, ovviamente meno per il risultato finale ma nulla è compromesso dal momento che oggi abbiamo dimostrato di potercela giocare viste le tante occasioni da gol create e il volume di gioco espresso. C’è il rammarico di non essere riusciti a segnare e per non essere stati fortunati nel rigore ma la prestazione odierna mi lascia ben sperare in vista della partita tra tre giorni a Roma. Loro sono una bella squadra, giovane veloce e ben organizzata e sono stati bravi a sfruttare quel poco che gli abbiamo concesso ma ripeto, vista la nostra prestazione di oggi, la qualificazione è ancora aperta e tutta da giocare».