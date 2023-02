Kienergia, delusione e rabbia per un ko inatteso. Foto. Ceccarelli: «La colpa è mia»

RIETI - Un ko pesantissimo che potrebbe compromettere la stagione dei reatini. Serviva continuità, invece è arrivata l'ennesima batosta e doccia fredda. Sotto accusa le scelte del coach Gabriele Ceccarelli, che ha analizzato così la prova.

«Complimenti a Trapani, avevano qualcosa in più dopo l’andata, è uno sport giusto e hanno meritato. In settimana avevo fatto capire l’importanza di questa partita per la nostra stagione e siamo molti scossi. Renzi ha fatto la differenza, abbiamo cambiato diverse difese, torniamo nella melma, la colpa è la mia - spiega Ceccarelli - Renzi fa questo, abbiamo provato a stargli attaccato, ma così ci siamo esposti alle penetrazioni di Massone, è chiaro che da qualche parte devi lasciare. Poi tanti errori, palla perse banali, 7 giorni fa abbiamo vinto a Piacenza giocando con una difesa di un certo livello, oggi serviva una prova del genere in attacco, siamo arrivati a giocarcela nell'ultimo quarto, ma i tanti errori ci hanno condannato». Mentre sulla scelta di tenere fuori Zugno e sulla gestione: «Rifarei le stesse scelte. La partita è andata via nell'ultimo quarto e non nel -12 della seconda frazione. Geist ha giocato anche troppo, devo ritrovare il modo per riportarlo in ritmo, probabilmente sono cambiate anche le difese».